Todd Gurley unterschrieb im März kurze Zeit nach seiner Entlassung bei den Los Angeles Rams einen Einjahresvertrag. Der Running Back wurde 2017 zum "Offensive Player of the Year", unterzeichnete ein Jahr später noch einen Vertrag. 2017 und 2018 war Gurley in sensationeller Verfassung, kam auf insgesamt 3.924 Scrimmage Yards und 40 Touchdowns. In der vergangenen Saison brachen seine Leistungen aufgrund anhaltender Kniebeschwerden drastisch ein.

Wenn das linke Knie hält, haben die Falcons eine echte Offensiv-Waffe in ihren Reihen. Diese soll am besten gleich im Match gegen die Seattle Seahawks zünden.

Die wichtigsten Personalien und Storys

Julio Jones vs. Jamal Adams

Der eben angesprochene Gurley soll die mit Wide Receiver Julio Jones ohnehin stark besetzte Offense der Falcons veredeln. Findet sich hier das neue Traumduo der NFL? Der Erstrundenpick aus dem Jahr 2011 überzeugt stetig, stand siebenmal im Pro Bowl. Jones kann in seiner Karriere auf 12.125 Yards und 57 Touchdowns blicken. Der Receiver knackte die 10.000-Yard-Marke in nur 104 NFL-Spielen - Rekord.

Die Falcons haben das Ziel, den 31-Jährigen öfter in die Endzone zu bekommen. Dennoch ist Jones natürlich ligaweit bekannt, wird zumeist gedoppelt. Falcons-Offensivkoordinator Dirk Koetter äußerte sich dazu bei "ESPN": "Man stellt es sich so leicht vor. Aber es passiert selten, dass Julio nur einen Mann gegen sich hat." Auch die Seahawks werden ihn nicht aus den Augen lassen.

Unter anderem soll Jamal Adams die Defense der Seahawks zusammenhalten. Der Neuzugang kann jede Verteidigung auf ein neues Level heben, ist variabel einsetzbar. Er kann sowohl Tight Ends als auch Running Backs aus dem Spiel nehmen und gilt vor allem gegen den Lauf als Waffe.

Matt Ryan vs. Russell Wilson

Natürlich richten sich auch wieder alle Augen auf die Star-Quarterbacks: Matt Ryan trifft auf Russell Wilson, das Duell zweier Giganten. Der Quarterback der Falcons geht in seine 13. NFL-Spielzeit. Er fühle sich fantastisch und erwarte den Saisonstart eifrig, teilte 35-Jährige mit. Sein Alter sehe er nicht als Problem: "Ich spiele das Spiel nun sehr lange und glaube nicht, dass es sich großartig verändert hat. Jede Woche habe ich das Gefühl, dass ich dem Team helfen kann."

Aber auch sein Gegenüber hat es in sich: Russell Wilson. Seit 2012 ist er für die Seahawks tätig, führte sein Team 2014 zum Super Bowl. Der Superstar überzeugt besonders unter Druck, obwohl er bekanntermaßen hinter einer wackligen Offensive Line agiert. 2019 kam er auf 31 Touchdownpässe, warf nur fünf Interceptions. Das Rating von 106,3 spricht für sich. Zum MVP wurde Wilson noch nie gewählt, das könnte ihn 2020 noch einmal zusätzlich motivieren.

So liefen die Training Camps

Atlanta Falcons

Bei den Falcons fand im Training Camp ein großer Kampf um die Position des Left Guards statt: Routinier James Carpenter musste sich mit dem Rookie Matt Hennessy messen. Falcons-Coach Dan Quinn erklärte, dass beide Spielzeit auf dem Feld bekommen werden. Hennessy muss aber erst einmal mit einer Knieverletzung pausieren.

Natürlich spielte auch die Personalie Todd Gurley eine wichtige Rolle. Er gilt zwar als erster Mann auf der Position des Running Backs, dennoch haben die Falcons das anfällige Knie auf dem Schirm, werden Gurley nicht überlasten. Die Spieler hinter Gurley - Brian Hill, Ito Smith und Qadree Ollison - müssen bereit sein.

Seattle Seahawks

Das größte Fragezeichen bei den Seahawks: Wie stark ist der Pass Rush nach dem Verlust von Jadeveon Clowney? 2019 produzierten die Seahawks eh nur 28 Sacks. Helfen soll dieses Jahr unter anderem Bruce Ervin, der vergangene Saison mit den Carolina Panthers auf einen Karrierebestwert von 8,5 Sacks kam. Benson Mayowa kommt aus einer Saison mit sieben Sacks.

Auch an der O-Line wurde intensiv gearbeitet. Viele Experten vermuten eine Stammformation um Duane Brown, Mike Iupati, B.J. Finney, Damien Lewis und Brandon Shell. Aber kommt das wirklich so? Brown beispielsweise musste gegen Ende der Regular Season am Knie operiert werden, hatte zudem Probleme mit seinem Bizeps und ist immerhin 35 Jahre alt. Iupati kommt selten verletzungsfrei durch. Unklar, ob die O-Line von Anfang an überzeugt oder wieder zur Dauerbaustelle wird.

Ohne Preseason-Spiele steht ohnehin mehr oder weniger alles in den Sternen. "Ohne Vorbereitungsspiele können wir natürlich unser Training Camp nur schwer evaluieren. Aber wir hatten eine sehr solide Vorbereitung", teilte Head Coach Pete Carroll mit.

Das letzte Duell konnte Seattle mit 27:20 für sich entscheiden. Gelingt den Falcons nun die Revanche? Die Antwort am Sonntag ab 19:00 im Livestream auf ran.de.

Fantasy-Tipp: D.K. Metcalf

Beim NFL Fantasy Manager ist D.K. Metcalf zu empfehlen. Die Falcons haben eine schwache Passverteidigung, der Wide Receiver wird hervorragend mit Russell Wilson harmonieren.

Nico Ditter

