Die Dolphins gewannen in der vergangenen Woche ihr erstes Spiel und wollen mit Quarterback Ryan Fitzpatrick für die nächste Überraschung sorgen. Sein Gegenüber Russell Wilson ist in der Form seines Lebens und führt eine von Verletzungen geplagte Mannschaft weiter ungeschlagen in Richtung Playoffs. ran.de blickt auf das Duell der beiden Teams.

Die wichtigsten Personalien und Stories

Ryan Fitzpatrick: Zwischen "Fitzmagic" und "Daddy Cool"

Es gibt wenige Quarterbacks in der NFL, die in ihrer Karriere so viel erlebt haben wie Ryan Fitzpatrick. Seit 2005 ist der 37 Jahre alte Routinier ein Teil der besten American-Football-Liga der Welt, die Miami Dolphins sind mittlerweile seine achte Station in der NFL.

Obwohl er nach Passing Yards und Touchdowns zu den besten 35 Spielmachern der NFL-Geschichte gehört, war "Fitzmagic" zu keinem Zeitpunkt seiner Karriere ein Top-Quarterback. Keines seiner 159 Spiele fand in den Playoffs statt, bis heute wurde er für keinen Pro Bowl nominiert.

Vielmehr sind es seine mitunter überraschend soliden Leistungen, die ihn - gepaart mit seiner Langlebigkeit - so lange in der NFL hielten. Auch in Miami galt Fitzpatrick vor seiner Verpflichtung 2019 nur als Stellvertreter, der seinen Platz als Starter erst räumen musste, ihn wenig später wieder zurück erhielt und die Dolphins letztlich zu fünf Siegen führte.

Doch es sind nicht nur seine oftmals magischen Leistungen, die ihn zu einem der sympathischsten Spieler der NFL machen, sondern auch die gewagten Outfits nach Spielende. "Ich bleibe beim Vollbart und Brusthaar, dem Altherren-Look", erklärte Fitzpatrick schmunzelnd nach dem Sieg gegen Jacksonville, als er in einem weitgeöffneten Hawaiihemd vor die Kameras trat.

Trotz alle dem weiß auch Ryan Fitzpatrick, dass sich seine Zeit in Miami dem Ende nährt. Mit Rookie Tua Tagovailoa steht der neue Franchise-Quarterback der Dolphins schon bereit, sein Einsatz ist nur eine Frage der Zeit. Bis es soweit ist, ist der 37-Jährige weiterhin für die Geschicke der Franchise verantwortlich.

"Er ist 37 und spielt wie ein 23-Jähriger, man kann ihm den Spaß ansehen", berichtete Tight End Mike Gesicki in der vergangenen Woche, der damit sicherlich auch vielen NFL-Fans aus der Seele sprechen dürfte.

Die Seahawks-Secondary wirft weiter Fragen auf

Nach 3 Spieltagen sind die Seattle Seahawks eines von sechs Teams, die ohne Niederlage in die Saison gestartet sind. Bei den Siegen gegen Atlanta, New England und Dallas überzeugte besonders die Offense um Russell Wilson - die Defense tat sich hingegen ungewohnt schwer.

Gerade die Passverteidigung bereitet den Seahawks Kopfschmerzen: 1.291 Passing Yards ließ die Secondary in den bisherigen drei Spielen zu, laut "ProFootballReference" kassierte kein Team seit 1950 so viele Yards. Das nächstbeste Team, die Atlanta Falcons, mussten nur 1.051 Yards hinnehmen.

"Wir müssen weiter an unserer Passverteidigung arbeiten. Es bleibt ein Problem", so Head Coach Pete Carroll nach dem Sieg gegen die Dallas Cowboys. Andererseits gibt es wohl kaum ein Team in der NFL, dass so sehr von Verletzungen in der Defense betroffen ist wie die Seattle Seahawks.

Safety Jamal Adams und die Cornerbacks Quinton Dunbar, Neiko Thorpe und Tre Flowers mussten während dem Spiel alle verletzungsbedingt vom Feld, hinzu kamen die beiden Safeties Lano Hill und Marquise Blair, die bereits vor dem Spiel fehlten. Die einzigen "gesunden" Starter waren Quandre Diggs und Pro Bowler Shaquill Griffin.

Durch die Schwächen in der Secondary lastet somit auch mehr Druck auf dem Pass Rush, der die Passverteidigung mit erhöhtem Druck auf die gegnerischen Spielmacher zumindest etwas entlasten könnte. Mit neun Sacks aus drei Spielen bietet sich allerdings auch hier noch Verbesserungsspielraum.

So lief Week 3

Miami Dolphins

Mit einem deutlichen 31:13 fuhren die Dolphins gegen die Jacksonville Jaguars ihren ersten Saisonsieg ein und überzeugten dabei sowohl mit ihrer Offense, als auch mit ihrer Defense.

Ryan Fitzpatrick zeichnete sich für drei Touchdowns verantwortlich (zwei Passing, ein Rushing Touchdown) und brachte 18 seiner 20 Pässe an den Mann. Mit insgesamt 138 Yards lieferten auch die Running Backs eine solide Leistung ab, insbesondere der letztjährige Siebtrundenpick Myles Gaskin. Mit 66 Rushing Yards war er der erfolgreichste Ballträger des Spiels.

Ähnlich engagiert zeigte sich auch die Miami-Defense, die die favorisierten Jaguars das ganze Spiel unter Kontrolle hatte. Der Pass Rush setzte Gardner Minshew konstant unter Druck und zwang den Spielmacher so zu einigen Fehlern.

Mit einer Interception, einem Forced Fumble, sowie vier Sacks stellte die Verteidigung ihr Können eindrucksvoll unter Beweis und steuerte so einen wesentlichen Teil zum Sieg gegen Jacksonville bei.

Seattle Seahawks

Wie im Vorfeld erwartet, entwickelte sich das Spiel der Seattle Seahawks gegen die Dallas Cowboys zu einem echten Topspiel auf Augenhöhe. Mit einem knappen 38:31-Sieg blieb Seattle weiter ungeschlagen, allerdings war die Partie lange Zeit offen.

Russell Wilson konnte seine herausragende Form der vorangegangenen Wochen bestätigen und war mit 315 Yards und fünf Touchdowns mal wieder der Mann des Spiels. Es hätten auch gut gerne sechs Touchdowns sein können, allerdings ließ sich Receiver D.K. Metcalf wenige Meter vor der Endzone leichtsinnig noch den Ball aus der Hand schlagen.

Einzig die Leistung der Defense trübte den Sieg gegen die Cowboys. Zwar forcierte der Pass Rush in der ersten Hälfte einen Turnover, die restliche Spielzeit agierten die Männer um K.J. Wright aber eher unauffällig.

Auch die Passverteidigung erwischte einen schwarzen Tag: Eine Reihe von Verletzungen dezimierte die Secondary im Laufe des Spiels und ermöglichte den Cowboys einen Abschnitt von 16 Punkten am Stück. Nichtsdestotrotz ist es 14 Sekunden vor Spielende dann Cornerback Ryan Neal, der beim Stand von 38:31 die siegbringende Interception fängt und einen Schlussstrich unter das denkwürdige Topspiel zieht.

Fantasy-Tipp: Russell Wilson

925 Yards, eine Completion-Percentage von 76,6 Prozent und 14 Touchdowns - die Saison 2020 gehört bislang ohne Frage Russell Wilson. Der Quarterback der Seattle Seahawks spielt wie von einem anderen Stern und dürfte auch gegen die Miami Dolphins wieder ein gutes Spiel abliefern.

Mit D.K. Metcalf und Tyler Lockett an seiner Seite verfügt der 31-Jährige zudem über eines der besten Receiving-Duos in der NFL - Wilson ist somit eine ideale Wahl für den NFL Fantasy Manager.

