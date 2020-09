München/Seattle - Die Seattle Seahawks sollen am Sonntag die New England Patriots empfangen, doch dem Spiel droht die Absage. Grund dafür sind die schweren Waldbrände in Kalifornien, Oregon und Washington. Inzwischen sorgt der Rauch für eine schlechte Luftqualität in der Region.

Laut airnow.gov, einer Homepage der US-Umweltbehörde zur Messung der Luftqualität, wurde am Mittwochnachmittag ein Wert von 190 gemessen, am Morgen lag der Wert noch bei 195. Das ist nur knapp unter der erlaubten Grenze der NFL von 200.

Der Wert der NFL orientiert sich am Index der Behörde zum Umwelt- und Gesundheitsschutz. Dort gibt es insgesamt sechs verschiedene Stufen. Werte zwischen 151 und 200 gelten dabei als ungesund, zwischen 201 und 300 als sehr ungesund und ab 301 wird es gesundheitsgefährdend.

Prognose sieht gut aus

"Wir stehen im direkten Austausch mit der NFL und sie beobachten die Entwicklung genauso wie wir", sagte Pete Carroll am Mittwoch in einer Medienrunde.

Die Hoffnung beim Coach ist groß, dass das Spiel trotzdem wie geplant stattfinden kann. "Wir beobachten die Prognosen und es sieht so aus, als ob es besser werden würde", sagt er. Die US-Umweltbehörde zur Messung der Luftqualität erwartet für den Sonntag einen Wert von 50 in Seattle.

MLB-Spiel bereits abgesagt

Eine ähnliche Situation hatten in Week 1 die San Francisco 49ers. Auch dort war die Luftqualität wegen der Waldbrände zunächst schlecht, das Spiel am Sonntag konnte dann aber doch stattfinden. "Egal was passiert, wir werden bereit sein", versichert Carroll, der mit seinem Team am Mittwoch nur drinnen trainieren konnte.

Aufgrund der schlechten Luftqualität in Seattle wurde am Dienstag bereits das MLB-Spiel der Seattle Mariners gegen die San Francisco Giants abgesagt. Die nächsten beiden Spiele der Mariners wurde zudem nach Kalifornien verlegt.

