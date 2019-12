München/Seattle – Nächster Rückschlag für Josh Gordon. Laut NFL-Insider Ian Rapoport wurde der Wide Receiver der Seattle Seahawks wegen der Einnahme von leistungssteigernden Substanzen auf unbestimmte Zeit gesperrt.

Immer wieder hatte Gordon in der Vergangenheit mit Drogenproblemen zu kämpfen. So haben die Cleveland Browns den 28-Jährigen 2018 nach sechs Jahren entlassen, daraufhin kam er bei den New England Patriots unter und hatte erneut mit Drogenproblemen zu kämpfen.

Im Laufe der Saison ging es für ihn dann zu den Seattle Seahawks, wo er in fünf Partien sieben Receptions für 139 Yards vorweisen kann.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.