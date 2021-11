NFL

Drei Trainer an der Spitze: Favoriten für den COTY

Rund die Hälfte der Regular Season ist absolviert. Erste Teams müssen ihre Playoff-Hoffnungen begraben, während andere Mannschaften konstant in Richtung Postseason marschieren. Am Erfolg und Misserfolg haben selbstverständlich auch die jeweiligen Trainer einen großen Anteil. ran blickt in der Galerie auf die Favoriten der Buchmacher für den "Coach of the Year" 2021.