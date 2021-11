Seattle - Seahawks-Coach Pete Carroll fordert eine Schiedsrichter-Revolution in der NFL.

"Sie sollten als Profis arbeiten", sagte Carroll in einer Medienrunde, als er nach der Einführung von Vollzeit-Schiedsrichtern in der NFL gefragt wurde. "Bud Grant (Ex-NFL-Coach; Anm. d. Red.) wusste es bereits vor 30 Jahren. Er setzte sich die ganze Zeit dafür ein. Mit dem ganzen Geld, das in der Liga steckt, ist meine Meinung dieselbe wie Buds", ergänzte Carroll.

Als Schiedsrichter habe man eine "enorme Verantwortung, daher sollten sie zusammengebracht werden und gemeinsam in der Offseason trainieren. Auch junge Schiedsrichter sollten von ihnen ausgebildet werden. Ich wünschte, es würde so kommen."

"Normale" Arbeit nebenbei

Bislang sind die Unparteiischen in der NFL, ähnlich wie in der Fußball-Bundesliga, keine Profis, sondern gehen noch einer "normalen Arbeit" nach. Doch nach einigen umstrittenen und unglücklichen Entscheidungen in den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren könnte hier schon bald ein Umdenken stattfinden, auch durch Carrolls Äußerungen ausgelöst.

