München - Während ein großer Teil der Football-Welt gespannt ist, ob Packers-Quarterback Aaron Rodgers zum obligatorischen Minicamp in dieser Woche erscheint, bereitet sich ein anderer zuletzt ebenfalls unzufriedener Spielmacher darauf vor, an den freiwilligen Trainingseinheiten teilzunehmen.

So befindet sich Seahawks-Quarterback Russell Wilson bereits wieder in Seattle. In seiner Story zeigte der Sportler den Landeanflug auf sein langjähriges Zuhause. Dabei filmte Wilson auch das CenturyLink Field von oben.

Head Coach Pete Carroll hatte zuletzt erklärt, dass er glaubt, dass immer mehr Spieler bei den Trainingseinheiten auftauchen werden.

Wilson trainierte in San Diego

Bislang hatte Wilson in San Diego trainiert – weit weg von seinem Team. Vor allem in den Tagen nach dem Super Bowl gab es Gerüchte, der Spielmacher könnte die Seahawks verlassen.

Die Franchise blieb jedoch standhaft und wehrte sich gegen einen Abgang, auch der 32-Jährige scheint dies inzwischen akzeptiert zu haben.

Wie es allerdings nach der kommenden Saison weitergeht, vermag aktuell niemand zu sagen.

