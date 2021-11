München - Die Fans der Seattle Seahawks dürfen weiter hoffen, dass Russell Wilson rechtzeitig zum Topspiel bei den Green Bay Packers wieder fit sein wird.

Kleiner Stift, große Wirkung: Wie der Quarterback in den sozialen Medien mitteilte, ist der Stift, der für die Stabilisierung seines operierten Fingers zuständig war, herausgenommen worden.

No more pin. Time to Win. pic.twitter.com/ZCESXDkdpI — Russell Wilson (@DangeRussWilson) November 1, 2021

"No more pin. Time to win", schrieb Wilson, der sich die Verletzung am Finger in Week 5 zugezogen und seitdem gefehlt hatte. In der Zeit hatten die Seahawks mit Ersatzmann Geno Smith ein Spiel gewonnen und zwei verloren. Die Hawks stehen mit einer 3-5-Bilanz derzeit auf dem letzten Platz in der NFC West.

Zunächst war Seattle von einer Pause von sechs bis acht Wochen ausgegangen, es könnte aber sein, dass Wilson nach der Bye Week der Seahawks in Woche 10 auf das Spielfeld zurückkehrt. Dann spielen die Hawks bei den Green Bay Packers.

"Hoffen das Beste für seine Rückkehr"

"Wir hoffen einfach das Beste für seine Rückkehr, dass alles gut läuft und wir ihn in den Modus bringen, in dem er anfängt, seine Hand und seine Finger mit dem Football zu benutzen", sagte Trainer Pete Carroll.

"Wir müssen einfach einen guten Job machen und sehen, was passiert." Wie es heißt, muss der Finger nach der Entfernung des Stifts ein paar Tage heilen, ehe Wilson wieder mit dem Ball trainieren kann.

