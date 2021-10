München - Bei den Seattle Seahawks ist die Sache seit mehr als neun Jahren einfach: Russell Wilson regelt das schon. Und wenn nicht einmal der siebenmalige Pro Bowler der Franchise zum Sieg verhelfen kann, hätte es wohl auch kein anderer Quarterback auf der Welt geschafft.

Mit seiner überragenden Übersicht, den schnellen Beinen und dem wurfgewaltigen Arm ist der 32-Jährige beinahe einzigartig. Denn Wilson hat im Grunde keine Schwäche.

Und das ist noch nicht einmal das Beste an ihm. Sein größtes Plus war bislang: Er ist nie verletzt.

Wilson wohl frühestens in Week 10 zurück

Doch das hat sich nun geändert. Wegen einer komplizierten Handblessur wird der Third Rounder erstmals seit seinem NFL-Debüt 2012 ein Spiel verpassen. Und dabei bleibt es nicht einmal. Laut NFL-Reporter Tom Pelissero ist Wilson frühestens in Week 10 gegen die Green Bay Packers zurück. Also nach der Bye Week.

Mindestens drei Partien wird er also fehlen. Womit sich für die Seahawks die Frage stellt: Was bitte kommt jetzt? Beantworten lässt sich zumindest schon einmal, wer nun zum Zuge kommt. Geno Smith.

"Manchmal muss ich die Tränen zurückhalten"

Der 31-Jährige ist seit 2019 Wilsons Schattenmann. Womit er die beste Zuschauerposition der gesamten Liga inne hat. Denn wie schon gesagt: Wilson spielt immer. Beim Backup ruft diese Gewissheit durchaus Schwermut hervor.

"Manchmal zerreißt es einem das Herz. Dann muss ich vor dem Spiel die Tränen zurückhalten, wenn ich denke: 'Man, ich wünschte, ich könnte jetzt da draußen sein.'", gab Smith Einblick in die Gefühlswelt des Ersatzmannes, der den Rasen nur vor und nach dem Rasen betritt.

Smith immer bereit für seine großen Auftritt

Aber natürlich darf er sich von den düsteren Gedanken nicht übermannen lassen. Vielmehr geht Smith in jede Partie, als würde diesmal seine Stunde schlagen: "Ich bin lange genug dabei, um genau zu wissen, gerade wenn man denkt, es wird nicht passieren, ist es so weit. Deshalb bereite ich mich auf jedes einzelne Spiel vor."

Im Thursday Night Game gegen die Los Angeles Rams wurde er also nicht etwa auf dem falschen Fuß erwischt. Als Wilson sich die Finger der Wurfhand bei einer Attacke von Aaron Donald überstreckte und von einem auf den anderen Moment plötzlich nicht mehr einsatzbereit war.

Smith war im College eine große Nummer

Smith wurde aufs Feld geschickt. Um Wilsons Team anzuführen. Aus einem 7:16 im Schlussviertel irgendwie noch einen Comeback-Sieg zu zaubern. So schwierig sich die Aufgabe auch gestaltete: Sein Moment war gekommen. Nachdem sich der gläubige Christ so lange hatte gedulden müssen.

Seit 2015 absolvierte Smith nur zwölf Spiele, 2017 stand er zuletzt als Starter auf dem Platz. Dabei hatte sich Eugene Cyril Smith III, der seinen Spitznamen seinem "Big Geno" gerufenen Opa verdankt, im Football schon früh einen Namen gemacht. Im College stellte er im Trikot der West Virginia Mountaineers mehrere Team-Rekorde auf.

Beim Draft unerwartet in die zweite Runde gefallen

Am Ende seiner dritten Saison führten Smith und Co. die Clemson Tigers im Orange Bowl mit 70:33 gnadenlos vor, der Playmaker entriss ganz nebenbei Tom Brady den Passing-Yards-Rekord für das Bowl Game. Im darauffolgenden Jahr warf Smith 42 Touchdown-Pässe.

Die NFL konnte kommen. Doch schon der Draft war eine einzige Enttäuschung. Von vielen Experten war er als First Rounder gehandelt worden. Besonders die Franchises mit den ganz frühen Picks sollen sich mit ihm beschäftigt haben.

Zwei Jahre als Starter bei den Jets

Am Ende wählten ihn die New York Jets an 39. Stelle aus, nachdem sie in der ersten Runde zwei Mal ihre Defense verstärkt hatten. Noch bevor er den Vertrag im "Big Apple" unterschrieb, wechselte Smith seine Agentur.

In seiner Rookie-Saison durfte er direkt starten - auch weil Mark Sanchez verletzt ausfiel. Allerdings unterliefen Smith in den 16 Partien 21 Interceptions. Auch 2014 vertraute die "Gang Green" ihm, doch seine Leistungen schwankten weiterhin.

Nach dem perfekten Spiel kam Fitzpatrick

Das Highlight: Im letzten Saisonspiel gelang ihm das perfekte QB-Rating mit 158,3 - zum 34:27 über die Miami Dolphins hatte Smith 358 Passing Yards samt drei Touchdowns ohne Interception beigesteuert. Dennoch wurde ihm 2015 Ryan Fitzpatrick vor die Nase gesetzt. Die Starter-Rolle war weg und wurde ihm nie wieder in die Hände gedrückt.

Nach insgesamt vier Jets-Jahren zog es Smith zum Stadtrivalen. Bei den New York Giants wurde er Backup von Eli Manning. Im Laufe der Saison avancierte er zum ersten Quarterback, der für beide New Yorker Teams auflief.

Anschließend ging es von der Ost- an die Westküste: 2018 übernahm Smith den Backup-Job von Philip Rivers bei den Los Angeles Chargers. Im Jahr darauf folgte der Umzug nach Seattle.

Smith wohl erstmals seit sieben Jahren für Wochen der Starter

Und dort darf Smith sehr wahrscheinlich zum ersten Mal seit sieben Jahren über mehrere Wochen zeigen, was er draufhat. Gegen die Rams ist ihm das bereits gelungen.

In seinen ersten beiden Drives sprangen ein Touchdown - den Pass über 23 Yards fing DK Metcalf - sowie ein Field Goal aus 32 Yards heraus. Der nächste Pass mutierte jedoch zur Interception, im letzten Angriffszug unterlief Smith ein Fehlstart, das Team kam nicht mal mehr bis zur Mittellinie. So siegten die Gäste mit 26:17.

"Geno hat einen unglaublichen Job gemacht"

Für die Teamkollegen gab es trotz des ausgebliebenen Happy Ends keinerlei Zweifel an seinen Fähigkeiten. "Ich denke, Geno hat einen unglaublichen Job gemacht", lobte Tyler Lockett, anvisierter Receiver bei der Interception: "Wir alle wussten, dass er so spielen kann, und als er die Möglichkeit hatte, hat er es gezeigt."

Quandre Diggs verpackte die verbale Verbeugung etwas anders: "An Genos Leistung gab es nichts, was mich beeindruckt hat, weil ich weiß, wie viel Arbeit er da reinsteckt, wie er in jedem Training versucht, uns fertig zu machen. Er war bereit für diesen Moment und hat das genutzt."

Caroll sieht Seahawks mit Smith "in guten Händen"

Ähnlich sah es auch Head Coach Pete Carroll, der sich ganz besonders für seine Nummer sieben freute: "Ich bin direkt zu Geno gegangen und habe ihm gesagt: 'Du hast so lange auf deine Chance gewartet und dein Glaube an uns, dass du so viel Geduld hattest, macht mich so stolz.'"

Zugleich räumte er auch Zweifel aus, die Seahawks könnten sich auf dem Markt nach einem anderen Wilson-Ersatz umschauen: "Er hat Talent und kennt unser System. Wenn Geno für Russ einspringt, sind wir in guten Händen."

"Geno, Geno"-Sprechchöre gegen Rams

Smith wird also der Mann sein, der die Seahawks nach nunmehr drei Niederlagen aus den ersten fünf Spielen wieder auf Playoff-Kurs bringen soll. Allem Anschein nach mindestens in den Duellen mit den Pittsburgh Steelers, den New Orleans Saints und den Jacksonville Jaguars.

Den dafür nötigen Rückhalt hat er sicher - nicht nur in der Kabine. Während der Drives am Donnerstagabend feierten ihn die Fans im Lumen Field mit "Geno, Geno"-Sprechchören. Der Funke sprang also schnell über.

Das dürfte ganz andere Emotionen bei ihm geweckt haben, als der Ausblick von der Seitenlinie an den vielen Spieltagen zuvor.

"Stadt hat mich in die Arme genommen"

"Es wäre deutlich schöner gewesen, wenn wir gewonnen hätten. Aber es bedeutete mir so viel, die Stadt hat mich in ihre Arme genommen", reagierte Smith auf die lautstarke Unterstützung. In den nächsten Wochen wird es ganz besonders auf seinen Arm ankommen.

Natürlich wird niemand erwarten, dass er die Mannschaft in schwierigen Phasen in Wilson-Manier allein schultert und das Ruder rumreißt. Aber klar ist auch: Der Schattenmann der vergangenen Jahre, der mit der besten Zuschauerposition, steht nun wieder im Scheinwerferlicht.

Also da, wo Quarterbacks nunmal hingehören.

Marcus Giebel

