London - München, Frankfurt oder Düsseldorf – unter diesen drei Städten entscheidet sich in den kommenden Monaten also, welcher Standort in Deutschland ein NFL-Spiel austragen wird.

"Und das zu 95 Prozent schon im kommenden Jahr 2022", wie der deutsche Ex-Profi und zweimalige Super-Bowl-Champion mit den New England Patriots, Sebastian Vollmer, am Rande des "NFL International Combines" im Londoner Tottenham Stadium im Gespräch mit ran durchblicken lässt.

Der 37-Jährige arbeitet für dieses große Projekt ganz eng mit der NFL zusammen und ist in sämtliche Entwicklungen involviert. "Insgesamt haben sich zwischen 13 und 16 Städte für die Austragung des Spiels beworben, davon sind nun eben München, Düsseldorf und Frankfurt übrig geblieben", so Vollmer, der erklärt, "dass wir bei diesen Städten das meiste Potenzial sehen, ein NFL-Spiel austragen und auch alle weiteren Anforderungen stemmen zu können."

NFL will langfristige Partnerschaft

Denn: die NFL ist an einer langfristigen Partnerschaft interessiert und möchte, dass der neue Standort der Liga eine Art "Rundum-Paket" zur Verfügung stellt. In etwa so wie in London, wo es eine Akademie für American-Football-Spieler gibt, die den Talenten im besten Fall den Weg ins College ebnen soll. Außerdem soll in Deutschland auch die Flag-Football-Liga erweitert werden – die NFL will Deutschland also endgültig als neuen Markt erobern. Inklusive einem offiziellen "NFL Germany Office" mit einem eigenen "Head Of Germany".

Es wird also wirklich ernst – und die NFL macht direkt Nägel mit Köpfen. "Wir gehen jetzt mit den drei Städten in die weitere Analyse und werden dann entscheiden, wer das NFL-Spiel in Deutschland am Ende bekommt", sagt Vollmer, der auf die Frage, wann diese Entscheidung denn fallen wird, verschmitzt grinsend nachschiebt: "Ich würde mir dafür mal den Super Bowl markieren. Um diesen Zeitraum herum soll es dann endgültig feststehen."

Viele NFL-Teams wollen in Deutschland spielen

Es bleibt also spannend. Genauso was die möglichen Teams betrifft, die dann in Deutschland aufeinander treffen könnten. "Es haben sich sehr viele NFL-Teams darum beworben, als erstes in Deutschland spielen zu dürfen", erklärt der zweimalige Super-Bowl-Champion, "darunter auch die Patriots und die Seattle Seahawks, also Teams, die in Deutschland bei den Fans sehr beliebt sind. Wer er dann am Ende wirklich wird, muss mal noch abwarten."

Geduld ist also angesagt. Doch der Football ins endgültig ins Rollen gekommen - und rund um den Super Bowl werden dann alle NFL-Fans in Deutschland endlich wissen, wohin sie im Herbst 2022 reisen müssen, um ihre Helden live zu sehen.

Aus London berichtet: Dominik Hechler

