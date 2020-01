München - Nach der Saison ist vor der Saison heißt es für die College-Spieler, die am Senior-Bowl teilnehmen dürfen.

Unter der Aufsicht von Head Coach Matt Patricia von den Detroit Lions und seinem Team durchlaufen die College-Spieler, die ihr Senior-Jahr und somit das letzte Jahr am College hinter sich haben, verschiedene Übungen, Spielsituationen und ein Trainingsspiel, um den Scouts, Head Coaches und Koordinatoren der NFL-Teams ihr Können unter Beweis zu stellen.

Belichick at the Senior Bowl pic.twitter.com/JpSsqQUFVh — Nick Underhill (@nick_underhill) January 21, 2020

Der Senior-Bowl findet in Mobile, Alabama statt. Zahlreiche NFL-Stars nahmen an dem "Trainingslager" teil, darunter Running-Back-Legende LaDainian Tomlinson, Quarterback Philip Rivers oder Quarterback Dak Prescott. Letztjähriger MVP des Abschlussspiel wurde Daniel Jones, die New York Giants wählten ihn an sechster Stelle im folgenden NFL-Draft.

#Buckeyes WR KJ Hill put CB Lamar Jackson in a spin cycle on this one.#SeniorBowl pic.twitter.com/3mjyDHA2kq — Trevor Sikkema (@TampaBayTre) January 21, 2020

Spieler, auf die NFL-Fans ein Auge werfen sollten sind: Quarterback Justin Herbert, Quarterback Jordan Love, Quarterback Jalen Hurts, Cornerback Kristian Fulton und Defensive Tackle Javon Kinlaw. College-Sensation Joe Burrow nimmt nicht teil.

