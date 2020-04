München/Jacksonville - Der frühere Linebacker Telvin Smith von den Jacksonville Jaguars wurde am Mittwoch verhaftet.

Wie das Sheriff-Büro von Jacksonville mitteilte, werden dem 29-Jährigen sexuelle Aktivitäten mit einer Minderjährigen vorgeworfen. Mittlerweile wurde Smith wieder aus dem Gefängnis entlassen, da er die Kaution von 50.003 Dollar hinterlegen konnte.

Smith wird sich aber einer Verhandlung stellen müssen, der Gerichtstermin steht noch nicht fest. "ESPN" berichtete weiter Details, die von einer gerichtsnahen Quelle stammen sollen. Demnach soll der Linebacker mehrfach mit einer 17-Jährigen geschlafen haben, sowohl in seinem Haus wie auch in seinem Auto.

Karriere liegt auf Eis

Es ist nicht das erste Mal, dass Smith Probleme mit dem Gesetz hat. Erst im Herbst wurde die Polizei auf dem Grundstück Smiths gesehen, das Haus des NFL-Profis wurde durchsucht und sein Cadillac abgeschleppt. Schon damals soll es "ESPN" zufolge um die Beziehung zu der Minderjährigen gegangen sein.

Die Football-Karriere des Linebackers liegt derweil auf Eis. Im Mai vergangenen Jahres hatte Smith mitgeteilt, dass er in dieser Saison kein Football spielen werde, da er "seine Welt in Ordnung" bringen müsse. Von den Jaguars wurde er auf die reserved/retired-List gesetzt. Smith, der in der Saison 2020 rund zehn Millionen Dollar verdienen würde, hat aber noch drei Jahre Vertragslaufzeit bei der Franchise aus Florida übrig.

Smith war Teil der berühmten "Sacksonville"-Defense, mit der die Jags im Januar 2018 erst im AFC Championship Game knapp an den New England Patriots scheiterten. Smith war der beste Tackler der Jags in dieser Spielzeit und wurde in den Pro Bowl berufen.

