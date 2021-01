München - Mit einem 27:24 Sieg über die Indianapolis Colts haben die Buffalo Bills die Wild Card-Round eingeläutet. Der Klub aus dem Bundesstaat New York feierte damit den ersten Erfolg seit der Postseason 1995.

Quarterback Josh Allen knüpfte an seine starken Leistungen aus der regulären Saison an und warf für 324 Yards und zwei Touchdowns. Zudem erlief er 54 Yards und einen weiteren Touchdown. Auf der anderen Seite sammelte Colts-Quarterback Philip Rivers 309 Yards und zwei Touchdowns.

Allen bediente immer wieder Wide Receiver Stefon Diggs auf dessen Konto sechs Catches für 128 Yards und einen Touchdown gingen. Bei den Colts fand Rivers Tight End Jack Doyle sieben Mal für 70 Yards und einen Touchdown.

Die Colts gerieten im letzten Viertel 10:24 in Rückstand, ehe sie dank zweier Touchdown-Pässe auf 24:27 verkürzten. In den Schlusssekunden gelang es Rivers nicht, ein Hail Mary an einen Mitspieler zu bringen.

Die Buffalo Bills treffen in der Divisional Round auf den Sieger der Partie zwischen den Cleveland Browns und Pittsburgh Steelers. Für die Colts steht nun eine Offseason an, in der der Nachfolger von Rivers gefunden werden muss, dessen Vertrag nun ausläuft.

