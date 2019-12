München/Tampa Bay - Die Houston Texans haben sich für die Playoffs qualifiziert. Die Mannschaft von Head Coach Bill O'Brien gewann am 16. Spieltag bei den Tampa Bay Buccaneers mit 23:20 (17:17), entschied mit ihrem zehnten Saisonsieg die AFC South für sich und löste so das Ticket für die Postseason.

Damit müssen die Tennessee Titans auf die Wild Card hoffen. Die Mannschaft aus Nashville trifft am 16. Spieltag auf die New Orleans Saints (So., ab 18:00 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de) und am letzten Spieltag auf die nun bereits qualifizierten Texans.

Zeitgleich müssen die Titans auf Niederlagen der Pittsburgh Steelers gegen die New York Jets und die Baltimore Ravens hoffen.

Winston mit drei Interceptions in erster Hälfte

Auf dem Weg zum Division-Titel war ausgerechnet Tampas Quarterback Jameis Winston der Wegbereiter für die Texaner. Der Passgeber der Gastgeber warf früh im Spiel drei Interceptions und leitete somit Houstons Punkte ein.

Erst trug Bradley Roby einen abgefangenen Ball über 27 Yards in die Endzone, im Anschluss profitierte Kicker Ka'imi Fairbairn mit einem Field Goal aus 32 Yards von der Interception. Insgesamt brachte Winston in den ersten 20 Minuten nur 5 von 13 Pässen an den Mann.

Im Anschluss steigerte sich Winston, führte sein Team zum 17:17-Ausgleich durch Touchdowns von Ronald Jones und Justin Watson. Vor dem Spiel wurde übrigens bekannt, dass die Bucs wahrscheinlich auch 2020 auf Winston als Quarterback setzen werden.

Die Bucs konnten das Spiel lange ausgeglichen gestalten, spielentscheidend war ein Field Goal von Ka'imi Fairbairn im letzten Viertel, mit dem die Texans 23:20 in Führung gingen.

Den Texans reichte eine solide Leistung von Quarterback Deshaun Watson. Der Passgeber brachte es auf 19 von 32 Pässen zum Mann für 184 Yards, er leistete sich dabei aber auch eine Interception.

Winston blieb die tragische Figur und stand am Ende bei vier Interceptions, nachdem er beim letzten Angriff der Buccaneers eineinhalb Minuten vor dem Ende den Ball erneut zum Gegner warf. Da konnten auch seine 326 Yards und ein Touchdown-Pass wenig trösten.

