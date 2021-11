Kansas City/Indianapolis - Die Indianapolis Colts haben sich nach der Niederlage in der Verlängerung gegen die Tennessee Titans zurück gemeldet und ihre Chancen auf eine Teilnahme an den Playoffs gewahrt.

Die Mannschaft um Quarterback Carson Wentz bezwang die New York Jets mit 45:23 (28:10) und fuhr am 9. Spieltag den vierten Sieg ein. Mit der Bilanz von 4-5 rangieren die Colts auf dem zweiten Platz in der AFC South und dem 12. Gesamtrang in der AFC, gleichauf nach Siegen mit dem Sechsten, Pittsburgh Steelers.

Mike White fällt verletzt aus

Für die Jets war es nach dem Erfolg über die Cincinnati Bengals ein Rückschlag. Zumal sich bei der sechsten Niederlage im achten Saisonspiel mit Mike White auch noch der zweite Quarterback verletzte. Der Ersatzmann war in der Vorwoche für den ebenfalls verletzten Zach Wilson eingesprungen, beendete die Partie bei den Colts jedoch nicht.

Eine Blessur an der rechten Wurfhand setzte ihn noch im ersten Viertel nach seinem Touchdown-Pass auf Elijah Moore außer Gefecht. Für White kam der dritte Quarterback Josh Johnson zum Einsatz. Der 2008 von den Tampa Bay Buccaneers gedraftete und ehemalige XFL-Passgeber brachte 27 von 41 Pässen für drei Touchdowns bei einer Interception an den Mann.

Allerdings waren die Touchdowns auf Moore, Ryan Griffin und Ty Johnson zum 16:42, 23:42 und 30:45 nur noch Ergebniskosmetik.

Taylor mit 172 Rushing Yards

Auf der Gegenseite überzeugte Wentz mit ebenfalls drei Touchdown-Pässen auf Jack Doyle, Michael Pittman und Danny Pinter zum zwischenzeitlichen 21:7, 28:10 und 35:10.

Die überragenden Akteure auf dem Platz waren die Running Backs Jonathan Taylor und Nyheim Hines. Hynes erzielte mit einem 34-Yard-Lauf das 7:0, Taylor legte mit einem 21- und einem 78-Yard-Lauf-Touchdown zwei Scores zum 14:7 bzw. 42:10 nach.

Insgesamt kam das Duo auf 246 Rushing Yards, Taylor auf 172, Hynes auf 74.

Für Indianapolis geht es nach dem Erfolg im Thursday Night Game am 10. Spieltag gegen die Jacksonville Jaguars, für die Jets geht es ebenfalls in ein Divisionsduell mit den Buffalo Bills.

