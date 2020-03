München – Manche Entscheidungen tun auch nach Jahren noch weh. Keine Frage: Die Fluktuation an Talenten vor dem Draft ist riesig. Combine, Pro Day, persönliche Besuche beim Team – Scouts und Trainer haben alle Hände voll zu tun.

Man muss es so sagen: Da kann ein Talent schon mal durchrutschen. Oder sich natürlich auch einfach anders entwickeln als gedacht. Oder man trifft schlicht und ergreifend falsche Entscheidungen. Kommt bei den besten Teams vor.

Gronks Liebe zu Arizona

Trotzdem dürften es die Arizona Cardinals nicht gerne hören, was Rob Gronkowski zuletzt verriet: Er wollte 2010 nämlich zu den Cardinals. Unbedingt.

Was die Cardinals sicher ganz generell nicht so oft zu hören bekommen.

Doch Gronk hatte sein Herz an den Staat verloren. "Ich habe es geliebt, in Arizona zu spielen", sagte Gronkowski, der seine College-Zeit auf der University of Arizona verbracht hatte, im Interview bei 98.7 Arizona Sports.

"Ich habe gebetet, dass sie mich nehmen, weil ich dorthin wollte", sagte Gronkowski. "Ich hatte das Gefühl, sie brauchten einen Tight End und sie hatten mich zu einem kleinen Besuch eingeladen."

Der verlief allerdings anders als gedacht. Denn laut Gronkowski machten ihm die Cardinals schnell klar, dass sie nicht viel von ihm hielten.

Kein Interesse

"Ich konnte sagen, dass sie kein Interesse an mir hatten. Die Leute, die mich eingeladen hatten, haben mich nur eingeladen, um mich eingeladen zu haben. Sie haben sich nicht um mich gekümmert", sagte Gronkowski, der allerdings später keine wundersame Entdeckung war, sondern damals zu den Top-Talenten auf seiner Position gehörte.

Gronkowski ließ sich aber nicht entmutigen, selbst nach dem Besuch hoffte er noch, dass die Cards ihn nehmen würden. Doch mit Pick Nummer 26 entschieden sich die Cardinals für Defensive Tackle Dan Williams. Gronkowski fiel, auch bedingt durch seine Verletzungshistorie, in die zweite Runde, wo ihn die New England Patriots an 42. Stelle auswählten.

Der Rest ist eine Erfolgsgeschichte. Eine ohne die Cardinals.

