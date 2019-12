München – Das Gehalt in den Playoffs liegt im Auge des Betrachters.

Sind 242.000 Dollar viel, wenn man mehr als 30 Millionen Dollar pro Saison verdient? Oder ist das eher ein nettes "Trinkgeld"? Doch was sagt ein Rookie dazu, der so in maximal vier Spielen zusätzlich halb so viel Geld bekommen kann wie in einer ganzen Saison?

Im CBA festgelegt

Mit dem letzten Spieltag am kommenden Sonntag endet die Regular Season für die meisten Teams, für zwölf Klubs geht es in den Playoffs weiter. Und für die Spieler dieser Teams wurde im Collective Bargaining Agreement (CBA), dem Rahmenvertrag von NFL und Spielergewerkschaft NFLPA, festgelegt, wie viel Geld ihnen pro Spiel gezahlt wird.

Für die Wild Card Round erhält ein Divisionsieger 31.000 Dollar, die anderen Teilnehmer 28.000 Dollar. Wer sich eine Bye Week erspielt, geht leer aus.

In der Divisional Round gibt es 31.000, im Conference Championship 56.000 Dollar. Im Super Bowl gibt es für den Gewinner weitere 124.000 Dollar, für den Verlierer immerhin noch 62.000 Dollar.

Heißt: Gewinnt ein Division-Sieger alles inklusive des großen Endspiels, winken maximal 242.000 Dollar.

Verglichen mit vielen Spielerverträgen in der Tat eher eine Aufwandsentschädigung, die allerdings auch aus einem Liga-Pool und nicht von den Teams an alle gleich ausgezahlt wird.

Alle bekommen das gleiche Geld

Heißt: Der hoch dotierte Quarterback bekommt das gleiche Geld wie der Backup Kick Returner.

Zum Vergleich: Das Minimum-Gehalt für einen Rookie beträgt in dieser Saison 495.000 Dollar, heruntergebrochen auf die Regular Season wären das rund 29.200 Dollar pro Woche. Bei einem Routinier mit mehr als zehn Jahren NFL-Erfahrung sind es 1,03 Millionen Dollar, rund 60.600 Dollar pro Woche also. Und bei einem Topstar wie Russell Wilson sind es 35 Millionen – also mehr als zwei Millionen pro Woche.

