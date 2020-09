Die Seattle Seahawks gehen ohne ihren langjährigen Special-Teams-Koordinator Brian Schneider in die neue Saison.

Der 49-Jährige verlässt das Team aus persönlichen Gründen und wird die Seahawks beim Saisonstart (Sonntag ab 19:00 Uhr: Seattle Seahawks at Atlanta Falcons im Livestream auf ran.de) nicht unterstützen.

Assistent Izzo übernimmt

Head Coach Pete Carroll teilte die Entscheidung am Freitag mit, sagte aber nichts zu den Beweggründen. Larry Izzo übernimmt die Spezial Teams bis auf Weiteres.

Schneider arbeitete seit 2010 an der Seite von Carroll und wäre nun in seine elfte Saison in Seattle gegangen.

Mit Izzo übernimmt der bisherige Assitent von Schneider. Zuvor arbeitete der ehemalige Linebacker der New England Patriots als Spezial-Teams-Coach bei den Houston Texans.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.