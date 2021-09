München/Tampa - Tom Brady spielt und spielt und spielt. Bis wann? Das weiß wahrscheinlich noch nicht mal der siebenmalige Super-Bowl-Champion so richtig.

Ein zeitnahes Karriereende scheint trotz seiner mittlerweile 44 Jahre aber wohl ausgeschlossen. In einem Video, dass die Tampa Bay Buccaneers in ihren sozialen Netzwerken veröffentlicht haben, liefert Brady zumindest eine erste Einschätzung.

Zusammen mit Tight End Rob Gronkowski beantwortet der Quarterback Zuschauerfragen - eine lautet: "Kann Tom Brady spielen, bis er 50 Jahre alt ist?

Grätscht Frau Gisele dazwischen?

Darauf Brady: "Wow, das scheint in letzter Zeit eine wirklich heiße Frage zu sein. 50 Jahre alt? Ich glaube, ich finde das nicht so schwierig. Außerdem ist Florida so etwas wie ein Rentnerstaat, also habe ich das Gefühl, dass ich spielen und dann einfach fließend in den Ruhestand gleiten kann. Ich glaube, ich kann das. Ich denke, es ist ein Ja."

Ein Problem könnte es dabei aber doch geben. Gronk hakt nach: "Die entscheidende Frage ist doch, ob Gisele das erlaubt?"

Brady scherzte und meinte: "Das ist eine viel bessere Frage", erklärt dann aber: "Ich glaube sie lässt mich, solange es mich glücklich macht."

Na das kann ja noch dauern ...

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.