München – Jon Gruden hat in seiner Karriere schon viel gesehen. Es will also etwas heißen, wenn der Trainer der Las Vegas Raiders von einem bizarren Abend spricht.

Und damit meint er nicht die 14:28-Niederlage bei den Los Angeles Chargers, sondern die Umstände. Wie zum Beispiel die wetterbedingte Verzögerung. Das Spiel fing wegen eines Gewitters mit Blitz und Donner 35 Minuten später an als geplant. Für Gruden eine Überraschung, immerhin hat das SoFi-Stadium ein Dach.

Jon Gruden: "Ich dachte, es sei ein Scherz"

"Ich war noch nie in einem Hallenstadion mit einer Verspätung wegen Blitzschlags", sagte Gruden. Allerdings ist die Arena an einer Seite offen, weshalb es offiziell als Open-Air-Stadion bezeichnet wird.

"Ich bin kein Ingenieur. Ich habe keine Ahnung, und ich habe das noch nie gehört", sagte Gruden über die Verzögerung. "Ich dachte, es sei ein Scherz. Aber es hat beide Teams betroffen." Als Grund für die Niederlage wollte er die Zwangspause dann aber auch nicht anführen.

Die Architektur des Stadions hatte Gruden an dem Abend aber sowieso nachhaltig fasziniert. Auch die Kabine hatte er auf dem Kieker.

"Die Umkleidekabine ist das bizarrste, das ich je gesehen habe", sagte Gruden. "Man kann niemanden sehen. Es ist wie ein Labyrinth. Wer auch immer diese Umkleidekabine für die Gäste eingerichtet hat, den würde ich gerne kennenlernen und erfahren, was seine Idee war."

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.