München - Bevor sich Aaron Rodgers und seine Green Bay Packers mit den Pittsburgh Steelers (jetzt live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de) messen, ging es bei den frühen Spielen heiß zur Sache.

Carolina Panthers at Dallas Cowboys 28:36

Statement-Sieg der Dallas Cowboys! Gegen die bislang ungeschlagenen Carolina Panthers setzte vor allem die Offensive um Quarterback Dak Prescott ein echtes Ausrufezeichen. "America's Team" tat sich in der ersten Hälfte zwar noch etwas schwer, doch im zweiten Durchgang konnte auch die starke Panthers-Defense Dak und Co. nichts entgegensetzen.

Prescott stand am Ende des Spiels bei 188 Passing Yards und vier geworfenen Touchdowns. Wie schon in der Vorwoche lief auch das Run Game wie geschmiert: Routinier Ezekiel Elliott lief am Ende für 143 Rushing Yards und einem Touchdown.

Auch die Defense der Cowboys zeigt sich weiterhin bärenstark. Cornerback Trevon Diggs stach einmal mehr heraus und schnappte sich zwei weiterer Interceptions. Der Shooting-Star steht damit bereits nach vier Spieltagen bei fünf abgefangenen Bällen.

Quarterback Sam Darnold sorgte mit zwei Rushing Touchdowns in der ersten Halbzeit dafür, dass die Panthers mit einer Führung in die die Pause gingen, bevor Prescott und die Cowboys das Spiel an sich rissen. Darnold lieferte dennoch ein starkes Spiel ab und stand am Ende insgesamt bei 336 Yards und vier Touchdowns.

Wide Receiver D.J. Moore stach in der restlichen Panthers-Offensive mit 113 Receiving Yards heraus. Seine beiden Touchdowns am im letzten Viertel konnte die Niederlage der Panthers dennoch nicht verhindern, obwohl es nochmal spannend wurde. Ein Trickspielzug der Cowboys zwei Minuten vor Schluss sorgte schließlich für den Heimsieg.

