München – Es war eine der Szenen des 6. NFL-Spieltags. "I still own you", brüllte Aaron Rodgers den Fans der Chicago Bears in ihrem heimischen Soldier Field entgegen, nachdem er für seine Green Bay Packers einen Touchdown erlaufen hatte.

Rodgers selbst bezeichnete die Aktion nach dem 24:14-Sieg gegen die Bears als "Aussetzer der guten Sorte". Der Auslöser? "Ich habe auf die Ränge geschaut und in der ersten Reihe eine Frau gesehen, die mir den Vogel gezeigt hat. Ich weiß nicht mehr, welche Worte danach aus meinem Mund kamen."

Aaron Rodgers mit Fabelwerten gegen die Bears

Hintergrund der Besitzansprüche des 37-Jährigen ist die älteste Rivalität der NFL, die die Green Bay Packers und die Chicago Bears seit 100 Jahren verbindet. Und seitdem Rodgers als Quarterback der Packers am Ruder ist, haben die Bears in den direkten Duellen der NFC-North-Teams tatsächlich wenig zu melden.

22 der 27 Spiele gegen Chicago hat Rodgers gewonnen. Im Soldier Field konnte das Heimteam gerade einmal drei der 14 Aufeinandertreffen gegen die Packers unter Rodgers für sich entscheiden. Neun der vergangenen zehn NFL Duelle gingen an Rodgers' Packers.

Nur Brett Favre konnte in der NFL-Geschichte Rodgers' nun 55 Touchdown-Pässe gegen die Bears überbieten. Und auch Rodgers kumuliertes Passer Rating von 107,2 gegen die Bears ist NFL-Rekord unter den 60 Quarterbacks mit mehr als 150 Passversuchen gegen die Bears.

Zahlen, die nur einen Schluss zulassen: Aaron Rodgers ownt die Chicago Bears tatsächlich.

