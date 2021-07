München – In die NFL kehrt Colin Kaepernick weiterhin nicht zurück. Dafür geht der ehemalige Quarterback unter die Schriftsteller. Genauer gesagt unter die Kinderbuch-Autoren.

Kaepernick wird 2022 ein Bilderbuch herausbringen, das auf Kindheitserinnerungen beruht. Die Illustrationen stammen von Eric Wilkerson. "I Color Myself Different" erscheint am 5. April 2022 und wird über seinen eigenen Verlag "Kaepernick Publishing" in Zusammenarbeit mit dem US-Verlag "Scholastic" vertrieben. Der Deal umfasst mehrere Bücher.

Eigenen Verlag gegründet

Kaepernick hat seinen eigenen Verlag 2019 gegründet, im Herbst soll dort das erste Buch erscheinen, bei "Abolition for the People: The Movement for a Future Without Policing & Prisons" handelt es sich um eine Essay-Sammlung zu den Problemen der Polizei- und Gefängnisreform.

Sein Kinderbuch und die Geschichte dazu "ist sehr persönlich für mich und wurde durch reale Ereignisse in meinem Leben inspiriert", verriet er: "Ich hoffe, dass es den Mut und die Tapferkeit junger Menschen überall ehrt, indem es sie ermutigt, mit Authentizität und Sinn zu leben", sagte Kaepernick, der hofft, "dass unsere Bücher die Leser dazu inspirieren werden, in allem, was sie tun, mit Selbstvertrauen, Stärke und Wahrheit durch die Welt zu gehen."

Der frühere 49ers-Quarterback Kaepernick hatte in der Saison 2016 mit seinem Hymnenprotest auf Rassismus und Polizeigewalt in den USA aufmerksam gemacht.

In der darauffolgenden Free Agency wurde er entlassen und hat seitdem keinen Job mehr in der NFL gefunden.

Kein Comeback mehr

Auch ein groß inszeniertes Workout im November 2019 brachte ihm keinen Vertrag bei einem NFL-Team.

Selbst Lippenbekenntnisse nach dem Tod von George Floyd, den Ex-Sportler wieder in einem Team unterzubringen, erfüllten sich nicht. Angesichts der Tatsache, dass Kaepernick 33 Jahre alt ist, wird es ein Comeback in der NFL wohl nicht mehr geben.

