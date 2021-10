München - Die NFL schreibt an jedem Spieltag sportliche Schlagzeilen. Touchdowns, spektakuläre Catches, Field-Goal-Rekorde, Comeback-Siege - das ganze Programm.

Nichts anderes darf erwartet werden, schließlich sprechen wir von der besten Football-Liga der Welt, in der sich knapp 2.000 Modell-Athleten Woche für Woche gegenseitig zu Höchstleistungen anstacheln.

Doch die NFL erzählt auch immer wieder jene anderen Geschichten. Die, die über das rein Sportliche hinausgehen. Uns "Gänsehaut am Po" verschaffen, wie Markus Kuhn zu sagen pflegt.

Denn, das darf nicht vergessen werden, bei den knapp 2.000 Modell-Athleten, die auf dem Feld bisweilen an Roboter erinnern, handelt es sich immer noch um knapp 2.000 Menschen. Jeder mit seiner eigenen Geschichte.

Dies ist die Geschichte von Stefon und Trevon Diggs.

Ein neues Bruderpaar für die NFL

Zwei Brüder. Der eine: Wide Receiver bei den Buffalo Bills. Der andere: Cornerback bei den Dallas Cowboys.

Brüderpaare sind in der NFL an sich keine Seltenheit, auch aktuell gibt es einige "Familienbanden": Joey und Nick Bosa zum Beispiel, Shaquill und Shaquem Griffin, oder J.J., T.J. und Derek Watt. Allesamt überaus interessante Persönlichkeiten, die auch das Footballfeld mehr als einmal erbeben ließen.

Doch es sind vor allem die Diggs, die aktuell die sportlichen Schlagzeilen schreiben. Sich offenbar angeschickt haben, die NFL offensiv wie defensiv zu dominieren.

Der ältere der beiden, Stefon, gehört seit Jahren zur Passempfänger-Elite. Hinter dem 27-Jährigen liegen drei Spielzeiten mit mehr als 1.000 Receiving Yards, 2020 waren es gar 1.535. Und auch in der laufenden Saison sammelte Diggs bereits 26 Catches für 305 Yards und einen Touchdown.

Sein jüngerer Bruder, Trevon, einst ebenfalls Wide Receiver, explodiert in seinem zweiten Jahr in der NFL. Der 23-Jährige, 2020 von Dallas an Position 51 gedraftet, hat bereits fünf Interceptions auf dem Konto - mehr als 29 der 31 Teams, die nicht Cowboys heißen.

Most interceptions this season:

1. Cowboys: 7

2. Saints: 6

T-3. Trevon Diggs: 5

T-3. Bills: 5

T-5. 3 teams with 4 — Field Yates (@FieldYates) October 3, 2021

Stefon und Trevon fingen damit beide in jedem der bisherigen vier Spiele mindestens einen Pass. Eine nette kleine Statistik, die die Brüder sicherlich gerne teilen.

Brothers Stefon Diggs (WR) and Trevon Diggs (CB) have both caught at least one pass in all 4 games this season. — Mike Clay (@MikeClayNFL) October 3, 2021

Papa Stefon

Doch - selbstverständlich - verbindet die Diggs mehr als nur das Sportliche. Viel mehr.

Wie so viele ältere Brüder, gab auch Stefon auf Trevon in jungen Jahren acht. Nicht nur, weil er das so wollte. Er musste auch.

Die Diggs - insgesamt vier Geschwister - verloren ihren Vater Aron im Januar 2008, als Stefon gerade 14 war. Herzversagen. Nicht nur für Trevon, auch für seinen anderen kleinen Bruder, den zwei Jahre jüngeren Darez, wuchs Stefon in der Zeit danach in die Vaterrolle.

"Stefon ist quasi mein Papa", verriet Trevon "ESPN" vor seinem Draft. "Er war nach seinem Tod für mich da, hat sich immer um mich gekümmert. Ich kann ihn alles fragen, egal was. Auch um zwei Uhr morgens."

Darez, ehemaliger Defensive Back im College und 2019 beim Vikings-Probetraining, sagte gegenüber "TwinCities.com": "Er hat uns unter seine Fittiche genommen, uns geführt, versorgt, war für uns da, wenn wir ihn gebraucht haben. Alles. Ein Bruder und ein Vater zu sein, ist hart. Das ist viel verlangt von jemandem, der so jung ist."

HAPPY BIRTHDAY POPS 😈!!

Rest In Peace! 🙏🙌👼.. pic.twitter.com/fM1TsP6KBG — Diggs (@TrevonDiggs) October 24, 2015

"Superwoman" - Stefons größter Fan

Verantwortung zu übernehmen, lernte Stefon von seiner Mutter Stephanie, die er liebevoll "Superwoman" nennt: "Ich habe ein sehr enges Verhältnis zu ihr. Meine Mum hat mir so viel beigebracht, mir gezeigt, was es heißt, selbstständig zu sein."

Die Nähe zu seiner Familie in Virginia war 2012 auch der ausschlaggebende Grund für Stefons Entscheidung für die University of Maryland und die Terrapins, für die er bis 2014 spielte.

2015 folgte dann der große Schritt in die NFL - die Minnesota Vikings drafteten Stefon in der fünften Runde. Ein großer Tag für die Familie, vor allem für Mutter Stephanie, seinen "größten Fan".

Peu a peu entwickelte er sich dort zu einem verlässlichen Passempfänger, der auch in großen Momenten nicht vor der Verantwortung zurückschreckt. Wie an jenem geschichtsträchtigen Tag im Januar 2018, als Stefon in den Divisional Playoffs gegen die New Orleans Saints mit seinem legendären Touchdown-Catch in der Schlusssekunde das "Minneapolis Miracle" möglich machte.

Und seine Familie, für die er zuvor so viele Wunder vollbracht hatte, stolz.

"Tu, was am besten für dein Leben ist"

Es waren Aktionen wie diese, Momente des Vorangehens, die Trevon prägten. Und niemals verpasste er es, seinen großen Bruder um Rat zu fragen. Als er sich 2016 für ein College entscheiden musste, sagten - vielmehr: forderten viele, er solle nach Maryland gehen, wie Stefon.

Der aber sagte: "Tu, was am besten für dein Leben ist." Trevon ging nach Alabama, wechselte die Position von Receiver auf Cornerback - auch nach Konsultation seines Bruders - und gewann 2018 die nationale College-Meisterschaft. Der entscheidende Schritt auf dem Weg in die NFL.

Auch wenn Trevon nun selbst sportliche Schlagzeilen in der besten Football-Liga der Welt schreibt, auf dem besten Weg ist, seinerseits Vorbild zu sein, für eine ganze Generation angehender Cornerbacks - Stefon wird immer sein Idol bleiben. Seine Vaterfigur.

Der große Traum

Es sei denn, die beiden treffen eines Tages in der NFL aufeinander. Dann ruht die Brüderschaft zumindest für 60 Minuten.

Das direkte Duell auf der großen Bühne sei Stefons großer Traum, so Trevon. Receiver gegen Cornerback. Bruder gegen Bruder. Diggs gegen Diggs.

Trevon ist sich für diesen Fall einer Sache übrigens sicher: "Der kleine Bruder gewinnt. Immer."

Da muss er Stefon vorher auch gar nicht um Rat fragen.

Kevin Obermaier

