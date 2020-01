München – Der Super Bowl 2020 wirft seine Schatten voraus. Am 2. Februar, in der Nacht von Sonntag auf Montag, wird das Endspiel der NFL in Miami ausgetragen. Beim größten Einzelsport-Ereignis der Welt geht es um die begehrte Vince Lombardi Trophy.

+++ 8. Januar 2019: Bloomberg wirbt beim Super Bowl - Trump will nachziehen +++

Die Reichweite der während der Übertragung des Super Bowls ausgestrahlten TV-Werbespots ist gigantisch, das Finale der NFL dürfte auch in diesem Jahr die meistgesehene TV-Übertragung in den USA werden. Dies wollen sich natürlich auch Politiker zunutze machen, schließlich stehen in diesem Jahr Präsidentschaftswahlen an. Wie die "New York Times" berichtet, hat sich New Yorks Ex-Bürgermeister Michael Bloomberg bereits für zehn Millionen Dollar einen Werbeplatz gesichert. Der milliardenschwere US-Politiker will den Werbespot für den Wahlkampf gegen Präsident Donald Trump nutzen, Bloomberg ist einer der Präsidentschaftskandidaten für die Demokraten.

"Mike liefert Trump einen Kampf", kündigte Bloombergs Sprecher Michael Frazier an. Das NFL-Endspiel könnte damit den Beginn eines harten Wahlkampfs in den USA für die im November 2020 stattfindenden Präsidentschaftswahlen einleiten. "Die Anzeige ist Teil von Mikes Strategie, eine nationale Kampagne zu führen, die sich auf Staaten konzentriert, in denen die Wahlen entschieden werden. Entscheidend sind Teile des Landes, die oft übersehen werden", so Frazier.

Doch auch der amtierende US-Präsident plant offenbar beim NFL-Endspiel für rund zehn Millionen US-Dollar einen Werbeplatz zu buchen. Mit dieser Summe erkaufen sich die beiden Politiker jeweils rund eine Minute Werbefläche für ihren Wahlkampf, die Kosten für 30 Sekunden Werbung soll bei etwa fünf Millionen Dollar liegen. Mit ihren Wahlkampfkampagnen könnten der Republikaner Trump und Bloomberg bis zu 100 Millionen Zuschauer erreichen, die den Super Bowl verfolgen.

Super Bowl 2020: TV-Übertragung und Internet-Livestream

Im TV wird der Super Bowl 2020 live auf ProSieben übertragen. Die Übertragung startete um 22:15 Uhr, der Kickoff ist um 00:30 Uhr. Im Internet gibt es den Super Bowl im kostenlosen Livestream auf ran.de.

Bereits zur Vorbereitung auf den Saison-Höhepunkt startete am Sonntag um 20:15 Uhr die Countdown Show live auf ProSieben MAXX und ran.de.

Super Bowl 2020: Austragungsort und Stadion

Der Super Bowl findet in Miami statt. Genauer gesagt im Hard Rock Stadium, der Heimstätte der Miami Dolphins. Insgesamt finden dort 65.326 Zuschauer Platz. Der Spielstätte wird nicht nur für Football-Spiele genutzt, auch Baseball, Fußball oder Wrestling hat dort schon stattgefunden.

Super Bowl 2020: Alle Infos zur Halbzeitshow

In der Halbzeitshow beim Super Bowl 2020 gibt es geballte Frauenpower: Die Pop-Ikonen Jennifer Lopez und Shakira stehen gemeinsam auf der Bühne. Sie gehören zu den erfolgreichsten Musikerinnen der vergangenen Jahre. Wie genau ihr Auftritt aussehen soll, haben die Künstlerinnen noch nicht verraten.

Super Bowl: Die Titelträger der vergangenen Jahre

2019: New England Patriots (13:3 gegen Los Angeles Rams)

2018: Philadelphia Eagles (41:33 gegen New England Patriots)

2017: New England Patriots (24:28 nach Overtime gegen Atlanta Falcons)

2016: Denver Broncos (24:10 gegen Carolina Panthers)

2015: New England Patriots (28:24 gegen Seattle Seahawks)

2014: Seattle Seahawks (43:8 gegen Denver Broncos)

2013: Baltimore Ravens (34:31 gegen San Francisco 49ers)

2012: New York Giants (21:17 gegen New England Patriots)

2011: Green Bay Packers (21:17 gegen Pittsburgh Steelers)

2010: New Orleans Saints (31:17 gegen Indinapolis Colts)

