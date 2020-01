NFL

NFL: Anzahl der Gehirnerschütterungen ist 2019 gestiegen

Gehirnerschütterungen sind in der NFL ein präsentes Thema. Jedes Jahr analysiert die Liga die Statistiken zu der am häufigsten auftretenden Kopfverletzung im Football. Die Anzahl der Gehirnerschütterungen ist in dieser Saison, im Vergleich zum Vorjahr, knapp gestiegen.