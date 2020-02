Miami/München - Jennifer Lopez und Shakira haben beim Super Bowl zwischen den San Francisco 49er und den Kansas City Chiefs in der Nacht von Sonntag auf Montag die Zuschauer im Hard Rock Stadium in Miami und die Millionen Zuschauer der weltweiten TV-Übertragung mit einer aufwendigen Halbzeitshow begeistert.

Zunächst gehörte die Bühne Shakira, im roten Glitzerkleid spielte die Ehefrau von Barca-Fußballer Gerard Pique ein Medley ihrer Hits wie "Whenever, Wherever" oder "Hips Don't Lie".

Direkt im Anschluss auf Shakira folgte Lopez, die ebenfalls ihre größten Hits wie "Jenny From the Block", "My Love Don’t Cost A Thing" oder "Let's Get Loud" präsentierte.

Inmitten einer gigantischen Lichtshow entledigte sich J.Lo ihres ohnehin knappen Lederdresses und trat fortan in einem silbernen Hauch von Nichts auf. Zum Abschluss der Show sangen und tanzten die beiden Latino-Stars dann noch gemeinsam.

Ein Highlight war der Auftritt von Lopez' Tochter Emme, die Elfjährige sang und tanzte mit ihrer Mutter.

