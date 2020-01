München - Der Super Bowl 2020 wirft seine Schatten voraus. Am 2. Februar, in der Nacht von Sonntag auf Montag, wird das Endspiel der NFL in Miami ausgetragen. Beim größten Einzelsport-Ereignis der Welt geht es um die begehrte Vince Lombardi Trophy.

+++ 20. Januar 2020: NFL gibt Trikotfarben der 49ers und Chiefs bekannt +++

Die NFL hat bekanntgegeben, welche Trikots die San Francisco 49ers, respektive die Kansas City Chiefs beim Super Bowl tragen werden. Als offizielles Heimteam haben die Chiefs das Recht, sich ihre Trikots aussuchen zu dürfen. Daher wird das Team von Andy Reid im gewohnten, roten Heimtrikot mit weißen Hosen auflaufen.

Die 49ers haben sich für ihre weißen Trikots in Kombination mit goldenen Hosen entschieden.

+++ 16. Januar 2020: Demi Lovato singt Nationalhymne +++

Nach der Halftime-Show steht der zweite große musikalische Akt beim Super Bowl LIV fest: Demi Lovato wird die Nationalhymne beim größten Einzelsportevent der Welt singen. Das gab die NFL am Donnerstag bekannt.

Bei der Halbzeit-Show treten Jennifer Lopez und Shakira gemeinsam auf.

Im Vorjahr waren Maroon 5 zwischen dem zweiten und dritten Viertel aufgetreten, den Star Spangled Banner hatte Gladys Knight zum Besten gegeben.

+++ 15. Januar 2020: Super-Bowl-Schiedsrichter stehen fest +++

Die NFL hat die Schiedsrichter für den Super Bowl bekanntgegeben. Angeführt wird das Team der Unparteiischen von Bill Vinovich. Der erfahrene NFL-Referee leitete bereits 2015 den Super Bowl zwischen den New England Patriots und Seattle Seahawks und war zwei Jahre zuvor beim Triumph der Baltimore Ravens über die San Francisco 49ers als Assistenz-Schiedsrichter im Einsatz.

Zu Vinovichs Team gehören Barry Anderson (Umpire), Michael Banks (Field Judge), Kent Payne (Down Judge), Boris Cheek (Side Judge), Carl Johnson (Line Judge), Greg Steed (Back Judge) und Mike Chase (Replay Official).

Super Bowl assignments are set – Bill Vinovich has been named #SBLIV referee. pic.twitter.com/52iJdkUWe4 — NFL Officiating (@NFLOfficiating) January 15, 2020

Super Bowl 2020: TV-Übertragung und Internet-Livestream

Im TV wird der Super Bowl 2020 live auf ProSieben übertragen. Die Übertragung startet um 22:15 Uhr, der Kickoff ist um 00:30 Uhr. Im Internet gibt es den Super Bowl im kostenlosen Livestream auf ran.de.

Bereits zur Vorbereitung auf den Saison-Höhepunkt startet am Sonntag um 20:15 Uhr die Countdown Show live auf ProSieben MAXX und ran.de.

Super Bowl 2020: Austragungsort und Stadion

Der Super Bowl findet in Miami statt. Genauer gesagt im Hard Rock Stadium, der Heimstätte der Miami Dolphins. Insgesamt finden dort 65.326 Zuschauer Platz. Der Spielstätte wird nicht nur für Football-Spiele genutzt, auch Baseball, Fußball oder Wrestling hat dort schon stattgefunden.

Super Bowl 2020: Alle Infos zur Halbzeitshow

In der Halbzeitshow beim Super Bowl 2020 gibt es geballte Frauenpower: Die Pop-Ikonen Jennifer Lopez und Shakira stehen gemeinsam auf der Bühne. Sie gehören zu den erfolgreichsten Musikerinnen der vergangenen Jahre. Wie genau ihr Auftritt aussehen soll, haben die Künstlerinnen noch nicht verraten.

Super Bowl: Die Titelträger der vergangenen Jahre

2019: New England Patriots (13:3 gegen Los Angeles Rams)

2018: Philadelphia Eagles (41:33 gegen New England Patriots)

2017: New England Patriots (24:28 nach Overtime gegen Atlanta Falcons)

2016: Denver Broncos (24:10 gegen Carolina Panthers)

2015: New England Patriots (28:24 gegen Seattle Seahawks)

2014: Seattle Seahawks (43:8 gegen Denver Broncos)

2013: Baltimore Ravens (34:31 gegen San Francisco 49ers)

2012: New York Giants (21:17 gegen New England Patriots)

2011: Green Bay Packers (21:17 gegen Pittsburgh Steelers)

2010: New Orleans Saints (31:17 gegen Indinapolis Colts)

Super Bowl: Präsidentschaftskandidaten kaufen Werbeminute für 10 Millionen Dollar

US-Präsident Donald Trump und einer seiner Herausforderer Michael R. Bloomberg haben sich Werbeminuten während der TV-Übertragung des Super Bowl LIV in den USA gesichert. Wie die "New York Times" berichtet, haben sich beide Parteien mit jeweils 10 Millionen Dollar eingekauft.

Trump steht für seine Wiederwahl ein "neunstelliger Betrag" zur Verfügung, auch der mögliche Kandidat der Demokraten und ehemalige New Yorker Bürgermeister will bis zu 100 Millionen Dollar für seinen Wahlkampf ausgeben.

