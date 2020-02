München - Beim Super Bowl LIV ließen es Anfang Februar die Latina-Superstars Jennifer Lopez und Shakira im Rahmen der Halbzeitshow musikalisch und auch optisch ordentlich krachen und schon wenige Tage danach machen sich Football-Fans offenbar Gedanken über den nächsten Super Bowl.

Bei "change.org" wurde eine Petition gestartet, deren Ziel es ist, dass die Kult-Band AC/DC in die engere Auswahl für einen Halbzeit-Auftritt beim Super Bowl 2021 kommt.

Snider: "AC/DC Band mit größtem Crossover-Appeal"

"It's time for some rock and roll! Wer wäre dafür besser geeignet als AC/DC? Sie sind wieder als Band zusammen, machen ein neues Album und touren. Metalheads, los, Dee Snider von Twisted Sister unterstützt uns auch", heißt es in der Beschreibung der Petition. "Viele Bands haben hunderte Millionen Alben verkauft. Aber die Band mit dem größten Crossover-Appeal wäre AC/DC", erklärte der prominente Petitions-Unterstützer Snider in einem Instagram-Video.

Gegen einen AC/DC-Auftritt beim Super Bowl spricht jedoch die Musik-Auswahl der letzten Jahre. Härtere Klänge sucht man dabei nämlich eher vergebens und in diese Kategorie würde AC/DC nun mal definitiv fallen. The Who, Bruce Springsteen, Aerosmith und The Rolling Stones waren jene Bands, die etwas härtere Töne anschlagen und beim Super Bowl schon auftreten durften - im Vergleich zu AC/DC alle eben noch deutlich gemäßigter.

Aber: Die Football-Fans scheinen die Idee einer Halbzeit-Show mit AC/DC ganz gut zu finden. Mittlerweile haben immerhin schon über 2.500 Personen die Petition für einen AC/DC-Auftritt beim nächsten Super Bowl unterschrieben.

