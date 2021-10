München - Sie gehört zum Super Bowl wie das eigentliche Spiel, die Rede ist natürlich von der Halbzeit-Show beim größten Einzelsportereignis der Welt.

Auch im Super Bowl LVI in Los Angeles am 13. Februar 2022 (live auf ProSieben und ran.de) wird es im Rahmen des Duells zwischen dem AFC- und dem NFC-Champion eine Halftime-Show geben. Hier gibt es alle Infos zur Halbzeit-Show mit Dr. Dre, Mary J. Blige, Snoop Dogg, Kendrick Lamar und Eminem im Super Bowl LVI.

Wer sind die fünf Rap-Stars?

Dr. Dre ist ein Rapper und Musikproduzent und wurde am 18. Februar 1965 im kalifornischen Compton als André Romelle Young geboren. Schon während seiner Schulzeit stand für ihn die Musik im Vordergrund. Sein erfolgreichstes Album "2001" verkaufte sich weltweit mehr als neun Millionen Mal. Sein größter Hit in Deutschland war im Jahr 1995 "Keep Their Heads Ringin'", der Song war 24 Wochen lang in den Charts. Er gilt als Wegbereiter seiner drei männlichen Mitstreiter bei der Halftime Show.

Eminem stammt aus St. Joseph in Missouri und heißt mit bürgerlichem Namen Marshall Bruce Mathers III. Der auch als "Slim Shady" bekannte Rapper, Songwriter und Musikproduzent wurde am 17. Oktober 1972 geboren. Von der Musikzeitschrift "Rolling Stone" wurde er bereits als "King of Hip-Hop" gefeiert. In den 2000ern war er mit mehr als 32 Millionen verkauften Tonträgern der erfolgreichste Künstler in den USA in diesem Zeitraum. In den Billboard-Charts landeten neun seiner Alben auf Platz eins, in Deutschland immerhin drei.

Snoop Dogg stammt wie Dr. Dre aus Kalifornien, wurde am 20. Oktober 1971 unter dem Namen Calvin Cordozar Broadus Jr. in Long Beach geboren. Der Rapper und Schauspieler trat früher unter dem Namen Snoop Doggy Dogg auf. Er fiebert in der NFL mit den Seattle Seahawks und den Pittsburgh Steelers, wurde als erster Musiker in die WWE Hall of Fame aufgenommen und besitzt einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Sein Debütalbum "Doggystyle" aus dem Jahr 1993 verkaufte sich mehr als zehn Millionen Mal.

Kendrick Lamar ist ein Rapper und Songwriter, der auch unter den Pseudonymen "K.Dot", "Cornrow Kenny" und "Kung Fu Kenny" auftritt. Er kam wie Dr. Dre im kalifornischen Compton zur Welt - am 17. Juni 1987 unter dem Namen Kendrick Lamar Duckworth. 2016 traf er sich mit dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama, um über soziale Ungerechtigkeiten zu diskutieren. Bislang veröffentlichte er vier Alben, von denen die beiden jüngsten auf Platz eins der Billboard-Charts landeten. Sein größter Hit "Humble" verkaufte sich mehr als zehn Millionen Mal.

Mary J. Blige feiert unter ihrem bürgerlichen Namen Erfolge. Die Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin wurde am 11. Januar 1971 in New York City geboren. Sie gewann bereits neun Grammys und gilt als eine der erfolgreichsten R&B-Sängerinnen weltweit. Seit 2018 besitzt sie einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Von ihren bislang 13 Alben standen zehn auf Platz eins der Billboard-Charts, die anderen drei erreichten Position zwei. In Deutschland stand sie mit "No More Drama" aus dem Jahr 2001 35 Wochen lang in den Charts.

Welche Bedeutung hat die Halbzeit-Show beim Super Bowl 2022?

Die Halbzeit-Show beim Super Bowl ist Teil einer ganzen Reihe von Aktivitäten am Super Bowl Sunday im Rahmen der Partie, die natürlich das Highlight ist.

Wie lange dauert die Halbzeit-Show beim Super Bowl 2022?

Die Halbzeit beim Super Bowl ist wegen der Show tatsächlich länger als bei allen restlichen Saisonspielen. Während normalerweise nach dem zweiten Viertel eine Pause von zwölf Minuten eingelegt wird, dauert die Pause wegen der Halbzeit-Show beim Super Bowl bis zu 30 Minuten.

Super Bowl Halbzeit-Show: Wer trat in den vergangenen Jahren auf?

2021: The Weeknd

2020: Shakira und Jennifer Lopez

2019: Maroon 5

2018: Justin Timberlake und Janet Jackson

2017: Lady Gaga

2016: Coldplay, Beyonce und Bruno Mars

2015: Katy Perry

2014: Bruno Mars und Red Hot Chilli Peppers

2013: Beyonce

2012: Madonna

2010: The Who

Wann beginnt die Halbzeit-Show beim Super Bowl 2022?

Wann genau die Halbzeit-Show beginnt, hängt natürlich vom Spielgeschehen ab. Da ein Viertel jeweils 15 Minuten zuzüglich einiger Unterbrechungen geht, wird das Rap-Quintett wohl frühestens eine Stunde nach dem Kickoff seinen großen Auftritt im SoFi Stadium haben.

