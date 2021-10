München - Die bislang längste Saison der NFL-Geschichte mit erstmals 17 Regular-Season-Spielen pro Team endet in Los Angeles. Am 13. Februar 2022 wird im SoFi Stadium der 56. Super Bowl ausgespielt. ran hat die wichtigsten Informationen gesammelt.

In welchem Stadion wird der Super Bowl 2022 ausgetragen?

Austragungsort ist das SoFi Stadium in Inglewood im Los Angeles County. Die für den Super Bowl auf 100.240 Plätze erweiterte Arena wurde erst im August 2020 eröffnet und beherbergt die beiden LA-Klubs Rams und Chargers. 2028 sollen hier Wettbewerbe der Olympischen Sommerspiele stattfinden. Es wird der achte Super Bowl im Umkreis von Los Angeles sein - der erste seit 1993.

Wer tritt in der Halftime-Show auf?

In diesem Jahr werden gleich fünf Musikstars die Bühne entern, während sich die beiden Final-Teams von der ersten Hälfte erholen und auf die zweite vorbereiten. Bereits vor Week 4 gab die NFL bekannt, dass die Rap-Stars Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar und Mary J. Blige gemeinsam performen werden. Im vergangenen Jahr war "The Weeknd" in Tampa aufgetreten.

Wer ist Titelverteidiger?

In der vergangenen Saison gewannen die Tampa Bay Buccaneers angeführt von Tom Brady ihren zweiten Super Bowl. Das Team aus Florida setzte sich im Finale im heimischen Raymond James Stadium gegen den damaligen Titelverteidiger Kansas City Chiefs klar mit 31:9 durch.

Welchen Wert hat die Vince Lombardi Trophy?

Der Pokal, den das Siegerteam mit nach Hause nehmen darf, soll 25.000 US-Dollar wert sein. Umgerechnet sind das etwa 21.500 Euro. Die Trophäe misst 55 Zentimeter, ist 3,5 Kilogramm schwer und besteht aus Sterlingsilber.

Welche Teams stehen sich im Super Bowl gegenüber?

Im großen Finale messen sich AFC- und NFC-Champion miteinander. Der Weg bis ins SoFi Stadium ist allerdings steinig. Denn aus jeder Conference kommen nur sieben von 16 Teams in die Playoffs - jeweils die vier Division-Sieger und die drei weiteren Klubs mit den besten Bilanzen.

Von da an geht es dann weiter mit der Wild Card Round (in der das beste Team jeder Conference ein Freilos hat), der Divisional Round und den Conference Championship Games, ehe die Paarung des Super Bowl 2022 feststeht.

Wer hat beim Super Bowl 2022 Heimrecht?

Da das Spiel in den allermeisten Fällen auf neutralem Boden stattfindet - die Tampa Bay Buccaneers durften als erstes Team einen Super Bowl daheim austragen - wird die Rolle des Heimteams zugeteilt. Die NFL behilft sich damit, dieses Privileg in geraden Jahren dem AFC-Champion vorzubehalten und in ungeraden Jahren dem NFC-Champion.

Heißt in diesem Fall, dass die LA Chargers Heimrecht genießen würden, die LA Rams jedoch offiziell Gast wären. Der Gastgeber hat unter anderem das Erstwahlrecht bei der Trikotfarbe.

Welcher Klub hat die meisten Super Bowls gewonnen?

Die Liste der Siege führen die Pittsburgh Steelers und die New England Patriots gemeinsam an. Beide siegten sechsmal. Allerdings standen die "Pats" schon elf Mal im Super Bowl - mehr als jeder andere Klub. Die schlechteste Bilanz im Spiel der Spiele haben die Buffalo Bills, die vier Mal antraten und jeweils verloren. Im Super Bowl noch ungeschlagen sind die Baltimore Ravens, die Tampa Bay Buccaneers (jeweils zwei Siege), die New Orleans Saints und die New York Jets (jeweils ein Sieg).

Welcher Spieler hat die meisten Super Bowls gewonnen?

Tom Brady ist nicht nur der "GOAT", sondern auch der Super-Bowl-Rekordsieger. Zehn Mal stand er im Endspiel auf dem Rasen, sieben Mal gewann er. Zuletzt mit den Tampa Bay Buccaneers in der vergangenen Saison. Dabei wurde der Quarterback auch zum fünften Mal als MVP ausgezeichnet - ebenfalls einmalig.

Wer singt die Nationalhymne der USA?

"The Star-Spangled Banner" wird vor jedem US-Sportevent intoniert, beim Super Bowl hat es wegen der Reichweite aber eine nochmal deutlich gesteigerte Relevanz. Jahr für Jahr treten Stars an das Mikrofon, um ihren Landsleuten rund um den Globus einen Gänsehaut-Moment zu verschaffen. Unter anderem wurde Lady Gaga, Whitney Houston, Mariah Carey oder Alicia Keys diese Ehre zuteil. Für den Super Bowl 56 steht der Interpret noch nicht fest.

Wer singt "America the Beautiful"?

Auch hier wird auf ein bekanntes Gesicht zurückgegriffen, um dem patriotischen Song zusätzliche Strahlkraft zu verleihen. Im vergangene Super Bowl durfte "H.E.R." hier zum Mikro greifen. Auch dieser Künstler wurde für den nächsten Super Bowl noch nicht bekanntgegeben.

