Miami/München – "Nipplegate" von Janet Jackson und Justin Timberlake, die unvergessene Performance von Prince oder der Auftritt von Michael Jackson – bei der Super-Bowl-Halbzeitshow gab es schon einige legendäre Momente.

Beim Super Bowl 2020 am 2. Februar (ab 22:45 Uhr live auf ProSieben und ran.de) wollen die Latino-Superstars Jennifer Lopez und Shakira nachlegen. Den beiden Musikerinnen kommt in diesem Jahr die Ehre zu teil, die Halftimeshow beim größten Einzelsportereignis der Welt zu übernehmen.

Super-Bowl-Halbzeitshow: Uhrzeit

Wann genau die Halbzeitshow beginnt, hängt natürlich vom Spielgeschehen ab. Da der Kickoff um 00:30 Uhr deutscher Zeit ist und ein Viertel jeweils 15 Minuten zuzüglich einiger Unterbrechungen geht, werden Lopez und Shakira wohl nicht vor 1:30 Uhr ihren Auftritt haben.

Früher zu sehen sein werden dafür Demi Lovato und Yoland Adams. Popstar Lovato singt kurz vor Spielbeginn die Nationalhymne, Adams das traditionelle US-Lied "America the Beautiful".

Super Bowl Halbzeitshow: Visual Album

In diesem Jahr wird die NFL sämtliche Auftritte des Super Bowls – von der Hymne über "America the Beautiful" bis hin zur Halbzeitshow – als Visual Album veröffentlichen. Bereits kurz nach der Übertragung sollen alle Performances inklusive Video auf Spotify, Apple Music und Youtube zur Verfügung stehen. Zudem soll es das Album auch als Download bei Apple Music geben.

Sämtliche Einnahmen des Albums werden an die Initiative "Inspire Change" gespendet, die sich für mehr soziale Gerechtigkeit in den USA einsetzt. "Durch die technische Vielfalt in der heutigen Zeit ist es uns sehr wichtig, die wegweisenden Super-Bowl-Performances, unmittelbar nachdem sie stattgefunden haben, mit unseren Fans rund um die Welt zu teilen", so Brian Rolapp, Chief Media & Business Officer der NFL.

Super Bowl Halbzeitshow: Die vergangenen Jahre

2019: Maroon 5

2018: Justin Timberlake

2017: Lady Gaga

2016: Coldplay, Beyonce und Bruno Mars

2015: Kate Perry

2014: Bruno Mars und Red Hot Chilli Peppers

2013: Beyonce

2012: Madonna

2011: Black Eyed Peas

2010: The Who

