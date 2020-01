Die Kansas City Chiefs stehen nach einer starken 100. NFL-Saison im Super Bowl LIV (am 2.2. ab 22:15 LIVE auf ProSieben, Countdown Show am 2.2. ab 20:15 LIVE auf ProSieben MAXX) gegen die San Francisco 49ers. Mit zwölf Siegen bei nur vier Niederlagen wurden die Playoffs erreicht. Danach sorgten zwei Erfolge in der Postseason für den Einzug in das Endspiel.