NFL

Rookie-QBs: Fields und Lance stark, Wilson wackelt

Der Saisonstart in der NFL rückt immer näher, die Vorbereitung geht in die heiße Phase. Wie in jedem Jahr liegt auch 2021 ein besonderer Fokus auf den Rookie-Quarterbacks, die als Hoffnungsträger für die Zukunft in der ersten Runde des Drafts ausgewählt wurden. Doch wie schlagen sich die Spielmacher-Talente in der Preseason - wer kann überzeugen, wer muss noch zulegen?