München - Als die Detroit Lions im diesjährigen Draft an siebter Stelle an der Reihe waren, zögerten die Verantwortlichen nicht lange und wählten Penei Sewell aus. Der 20-Jährige gilt als wahres Supertalent und könnte eine Ära in Detroit prägen.

Positionswechsel notwendig

Da die Lions ursprünglich nicht damit gerechnet hatten, dass ihnen das Talent aus Oregon an siebter Stelle zufallen würde, wird Sewell seit Beginn der freiwilligen Workouts vom Left Tackle zum Right Tackle umgeschult. Auf der linken Seite haben die Lions mit Talyor Decker bereits einen der konstantesten Spieler auf seiner Position unter Vertrag.

"Es ist nicht einfach", sagte Sewell der "Detroit Free Press" über seine Umschulung: "Es fühlt sich komplett anders an. Es ist wie im vollen Tempo mit der schwachen Hand zu schreiben, als wäre es die starke", erklärte der Rookie weiter.

Der 1,96 Meter große und 150 Kilogramm schwere Sewell will die Herausforderung jedoch annehmen: "Ich freue mich auf jede Aufgabe", sagte er weiter: "Es erinnert mich an meine Tage in der High School und ich versuche, daran weiter zu wachsen", so der Tackle.

Head Coach Campbell übt sich in Geduld

Dass der Youngster noch kleine Anpassungsschwierigkeiten hat, findet Neu-Head-Coach Dan Campbell nicht außergewöhnlich: "Er sieht aus wie ein Rookie, aber ist ein sehr großer Mann", sagte der neue Übungsleiter in Detroit: "Er sieht genau so aus, wie man sich ihn vorgestellt hat", fuhr er fort.

Dabei will der 45-Jährige nichts überstürzen: "Er ist talentiert, hungrig, aber auch jung. Lasst uns alle zurücklehnen und beobachten, wie sich jeder hier schlägt", erklärte der ehemalige Assistenztrainer der New Orleans Saints.

Besonders bei Sewell würde er damit sehr gut fahren: "Nach drei Tagen merkt man schon kleine Fortschritte bei ihm. Mehr kann man im Moment noch nicht von ihm verlangen", sagte Campbell.

Entwickelt sich Sewell nach den Vorstellungen der Lions, könnte die Tackle-Position in Detroit bald als Maßstab für die gesamte Liga gelten.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.