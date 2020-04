München/New York - Im Rahmen der Coronavirus-Pandemie ist die Durchführung der Saison 2020 derzeit in der Schwebe. Entsprechend soll die NFL laut "NBC" den Zeitplan für die kommende Saison wohl später als gewöhnlich erst im Mai bekannt geben wollen.

Betrachtet man die aktuelle Lage in den Vereinigten Staaten und die Ausbreitung des Virus, erscheint ein Ausfall der Saison nicht als ausgeschlossen. Dementsprechend kursieren bereits die ersten Gedankenspiele für das Worst Case-Szenario.

Die "Detroit Free Press" bringt hierzu einen alternativen Draft-Prozess für 2021 ins Gespräch, denn ohne Saison wäre eine leistungsbezogene Vergabe der Draftpicks schlicht nicht möglich.

NHL soll als Vorbild dienen

Konkret geht es dabei um eine modifizierte Version der Draft-Lottery, wie sie in anderen der führenden US-Sportarten gang und gäbe ist - so etwa in der Eishockey-Liga NHL.

2005, als die Liga aufgrund des Lockouts (Aussetzung des Spielbetriebs wegen ausbleibender Einigung von Spielergewerkschaft und Vertretern der Teams über Tarifvertrag) nicht stattfand, führte der Verband eine Sonderlösung für den darauffolgenden Draft ein. Und der sollte mit Sidney Crosby einen ganz besonderen Hauptpreis bereithalten.

Schlechtere Teams der Vorjahre in Lottery bevorzugt

Die Lösung: Eine dreistufige Lotterie wurde konzipiert, um die Reihenfolge der Draftpicks zu bestimmen. Dabei wurden drei Kugeln, zwei Kugeln oder eine Kugel auf der Grundlage der Leistungen in den drei vorangegangenen Spielzeiten an alle Teams verteilt.

Mannschaften, die in diesem Zeitraum überhaupt nicht in den Playoffs vertreten waren und in keinem der vier vorherigen Drafts den Nummer-eins-Pick innehatten, erhielten drei Kugeln. Teams mit nur einer Playoff-Teilnahme oder einen ersten Pick erhielten zwei Kugeln. Alle anderen erhielten eine.

Mit dem System wurde dem Vorrecht der schlechteren Teams der Liga auf die besten Spieler des Colleges ansatzweise Genüge getragen. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit entsprechend auch für das genaue Gegenteil sorgen könnte.

Die Pittsburgh Pinguins machten damals das Rennen und sicherten sich als eines von vier Teams mit insgesamt drei Kugeln (6,3 Prozent Chance auf den 1. Pick) Juwel Crosby und sollten mit ihm drei Stanley Cups gewinnen.

Trevor Lawrence wohl Top-Pick 2021

Im kommenden Jahr wird mit großer Wahrscheinlichkeit dann Quarterback Trevor Lawrence von den Clemson Tigers als erster Spieler gedrafted werden, der im zurückliegenden College-Endspiel gegen die LSU Tigers die erste Niederlage in seinen bis dato zwei ungeschlagenen Jahren am College erlebte.

Problem bei einem Ausfall der Saison 2020: Für College-Spieler müssen laut dem Grundlagenvertrag der NFL (CBA) zur Berechtigung zum Draft drei komplette NFL-Spielzeiten nach deren High School-Abschluss vollzogen worden sein.

Dies wäre im besagten Ausfall-Szenario nicht gegeben und somit neben Lawrence auch weitere Toptalente wie LSU-Receiver Ja'Marr Chase und Oregons Offensive Tackle Penei Sewell nach aktuellem Stand der Dinge nicht zur Teilnahme am Draft 2021 berechtigt.

Hier würden die Verhandlungsparteien aber wohl eine Lösung finden.

NFL bisher strickt gegen Draft-Lottery

Die NFL hat sich bisher grundsätzlich gegen das Konzept einer Draft-Lotterie ausgesprochen. "ProFootballTalk" greift die Abkehr vom gewohnten Draft-Modell im besagten Fall aber zumindest auch bereits auf.

Sollte die Saison 2020 wirklich ausfallen, müsste sich die Liga jedenfalls etwas einfallen lassen, um fair zu bestimmen, wer wann im 2021er Draft auswählen darf. Dieser soll nach derzeitigem Stand Ende April 2021 in Cleveland, Ohio, stattfinden.

Giants als Profiteure eines Saisonausfalls?

Elf NFL-Teams haben sich in den vergangenen drei Spielzeiten nicht für die Playoffs qualifiziert, was in der Addition zu den schlechtesten Bilanzen der Liga über diesen Zeitraum führt. Dabei haben die New York Giants mit 12-36 die schlechteste Siegquote der NFL seit 2017.

Sollte die NFL sich auch weiterhin strickt gegen ein Lotterie-Modell entscheiden, nennt der Bericht der "Detroit Free Press" die Auswahl der Picks anhand der umgekehrten Reihenfolge der Dreijahresbilanz der Teams als Entscheidungskriterium.

Somit würden die ersten drei Picks 2021 auf eben die Giants, die Cleveland Browns und Cincinnati Bengals fallen.

