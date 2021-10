München - War das noch NFL oder schon Schwergewichtsboxen? Faustschlag um Faustschlag prasselte auf Alex Collins, den Running Back der Seattle Seahawks, ein, als er umringt und gestellt von der Defense der Pittsburgh Steelers den Football an sich klammerte.

T.J. Watt war es, der seinen Gegenspieler immer weiter traktierte. Das Ziel der Schläge war zwar der Ball, aber im Eifer des Gefechts rutschten mehrere Hiebe auf Collins Arm und Helm ab.

"Es sieht aus, als ob jemand überfallen wird", zeigte sich NBC-Kommentator Cris Collinsworth, selbst dreimaliger Pro Bowler, geschockt: "Er versucht, den Football herauszuschlagen, aber ich weiß nicht, was das sollte. Das habe ich noch nie gesehen."

TJ Watt looks ready for a title fight 🥊 pic.twitter.com/X6vkPayPoP — Action Network NFL (@ActionNetNFL) October 18, 2021

Flagge der Refs, Häme im Netz - Watt bleibt cool

Die Referees bewerteten Watts rustikale "Hayemaker"-Salve als Foul und sprachen eine Strafe wegen unnötiger Härte aus. Und auch unter Football-Fans sorgte Watts Einlage für Unverständnis. Binnen kürzester Zeit überschwemmten Memes, in denen so ziemlich alles kurz und klein geschlagen wird, das Netz.

TJ Watt trying to knock the Ball out pic.twitter.com/QaGANxK395 — Jeffrey Walizer Jr (@JWalizerJr) October 18, 2021

Watt selbst, der durch seine Vertragsverlängerung vor gut einem Monat zum bestbezahlten Defensiv-Spieler der NFL aufstieg, hatte für die Kritik kein Verständnis.

"Ich schlage jede Woche zu", sagte er nach dem Spiel im Pressegespräch. "Wenn man sich die Szene ansieht, ist das nichts Bösartiges. Ich hatte nicht die Absicht, ihm ins Gesicht oder auf den Arm zu schlagen. Ich schlage auf den Football."

Auch Collins gegenüber habe er das nach der Szene klar gemacht: "Ich habe ihm erklärt, dass das etwas ist, was ich regelmäßig mache. Ich versuche nicht, den Spieler in irgendeiner Weise zu verletzen. Ich versuche einfach nur, den Ball rauszuschlagen."

Mit Schlagkraft und Football-IQ zum entscheidenden Big Play

In der Overtime war es dann ebendiese mächtige Schlagtechnik, mit der Watt seinem Team den Weg zum Sieg ebnete: Als Seahawks-Quarterback Geno Smith aus der Pocket ausbrach und einen Lauf versuchte, langte Watt mit seiner rechten Pranke hin und forcierte mit seinem Strip Sack den Ballgewinn, der zum Field Goal für den 23:20-Sieg führte.

Ein Sieg, in dem Watt trotz der Flagge zum Matchwinner avancierte: Gegen die Seahawks gelangen ihm sieben Tackles - davon sechs Solo -, drei Tackles for Loss, drei geblockte Pässe und zwei Sacks.

In der entscheidenden Szene roch er Smiths Laufroute und schaltete umringt von drei Seahawks-Blockern am schnellsten. Ein Moment, in dem Football-IQ Blocking-Power schlug. "Ich finde nicht, dass ich dafür einen guten Rush oder sowas hingelegt habe", sagte Watt selbst zur Aktion.

Lob von Head Coach Mike Tomlin

Steelers-Coach Mike Tomlin wusste nach dem knappen Sieg, bei dem sein Team in der zweiten Hälfte einen komfortablen Vorsprung noch aus der Hand gab, was er an seinem Defensiv-Star hat: "Ich glaube, niemand hier ist von seiner Fähigkeit, in solchen Momenten abzuliefern, überrascht."

In Pittsburgh können sie darauf zählen: Wenn es drauf ankommt, sitzt bei Pass-Rush-Maschine Watt der entscheidende Punch eben doch.

