NFL

Brady über Rodgers: "Ist wohl jetzt Teilhaber"

Am vergangenen Sonntag machte Aaron Rodgers nach seinem Touchdown gegen die Chicago Bears aufmerksam, indem er "I still own you" ins Publikum schrie. Nun hat sich dazu auch Tom Brady geäußert - wie immer, wenn es in Richtung Rodgers geht, nicht ganz ernst gemeint.