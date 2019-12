München/ Tampa Bay - Mit einem Record von 7:7 ist die Regular Season für die Tampa Bay Buccaneers gelaufen. Dennoch kann das Team von Head Coach Bruce Arians noch etwas erreichen. Wenn sie die Saison mit 9:7 beenden, beenden sie die Regular Season zum ersten Mal seit 2016 wieder mit einer positiven Bilanz.

Nachdem die Bucs im letzten Monat noch bei 3:7 standen, konnten sie ihre letzten vier Spiele gewinnen. Einen besonderen Verdienst daran hat Jameis Winston. Die Belohnung für die Leistungen des Quarterbacks: Winston soll auch 2020 als Quarterback der Bucs auflaufen. Das berichtet NFL-Insider Ian Rapoport.

Winston zeigt sich verbessert

Grund für den Verbleib des Quarterbacks seien die Verbesserungen gewesen, die er unter Arians gezeigt habe. Man habe in Tampa Bay große Hoffnungen, dass das Team mit Winston in Zukunft etwas erreichen kann.

Arians hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er Quarterbacks besser machen kann. Er war der erste Quarterback-Coach in der NFL-Karriere des legendären Peyton Manning, arbeitete auch eng mit Andrew Luck und Ben Roethlisberger zusammen. Bei den Arizona Cardinals verhalf er sogar dem alternden Carson Palmer zu einem Leistungssprung. Im gestandenen Alter von 35 Jahren spielte der die Saison seines Lebens.

In den letzten Spielen warf der "NFL Rookie of the Year" von 2015 elf Touchdowns (insgesamt 30 in der Saison). Winstons Interceptions sind nicht weniger geworden, dennoch hat der 25-Jährige seinen Groove gefunden.

In welcher Form die Bucs ihn binden wollen, sei noch nicht bekannt, so Rapoport. Allerdings zahlt sich aus Sicht der NFL-Teams - in diesem Fall der Bucs - die 5th-Year-Option aus. Damit können die Teams ihren Erstrunden-Pick von vor vier Jahren für eine weitere Saison binden und danach ganz in Ruhe entscheiden, ob der Akteur einen langfristigen Mega-Vertrag wert ist oder nicht.

