Köln (SID) - Footballstar Antonio Brown ist bei Super-Bowl-Champion Tampa Bay Buccaneers als dritter Profi in dieser Woche auf der COVID-Liste gelandet und droht das NFL-Spiel bei den Los Angeles Rams am Sonntag (22.25 Uhr MESZ/ProSieben MAXX) zu verpassen. Er werde "wahrscheinlich" nicht auflaufen können, teilte der Klub am Mittwoch mit.

Da die Bucs um Superstar Tom Brady komplett durchgeimpft sind, muss Brown positiv getestet worden sein. Damit der Wide Receiver spielen kann, braucht er zwei negative Tests in einem Abstand von 24 Stunden.

Vor Brown (33) waren bereits Kevin Minter und Travis Jonsen auf die Liste gesetzt worden. Titelverteidiger Tampa hat die ersten beiden Saisonspiele gewonnen.