München - Die Tampa Bay Buccaneers sind schwerfällig aus ihrer Bye Week herausgekommen. Im Gastspiel beim am vergangenen Wochenende ebenfalls spielfreien Washington Football Team kassierte der Titelverteidiger mit 19:29 (6:16) seine zweite Niederlage nacheinander und die dritte insgesamt.

Neben Rob Gronkowski und Antonio Brown mussten die "Bucs" kurzfristig auch auf Richard Sherman verzichten. Der Star-Cornerback zog sich beim Aufwärmen eine Wadenzerrung zu.

Brady mit zwei frühen Interceptions

Tom Brady (220 Passing Yards für zwei Touchdowns) unterliefen im ersten Viertel zwei Interceptions, bis zur Pause standen nur zwei Field Goals durch Ryan Succop zu Buche.

Bei den zuvor seit vier Spielen sieglosen Gastgebern versenkte Joey Slye in der ersten halben Stunde drei Versuche, dazu fing DeAndre Carter (56 Receiving Yards) einen Touchdown-Pass von Taylor Heinicke (256 Passing Yards für einen Touchdown).

Allerdings verlor der Hauptstadtklub seinen Superstar Chase Young mit einer Knieverletzung. Offenbar besteht sogar die Befürchtung, der Defensive End hätte sich das Kreuzband gerissen.

Evans stellt Franchise-Rekord ein

In der zweiten Hälfte kamen die Buccaneers zwar durch Cameron Brate (sechs Receiving Yards) zu einem Touchdown, doch Washington konterte durch Antonio Gibson (64 Rushing Yards). Dem hatte das Team aus Florida nur noch einen Score durch Mike Evans (62 Receiving Yards) entgegenzusetzen, der mit seinem 71. Touchdown den Franchise-Rekord von Mike Alstott einstellte.

Auf der anderen Seite besuchte nochmal Gibson die Endzone und machte alle Hoffnungen auf einen Game Winning Drive durch Brady zunichte. Damit steht das Football Team bei 3-6, Tampa Bay bei 6-3.

In Week 11 geht es für Washington am Sonntag bei den Carolina Panthers weiter. Die Buccaneers sind im Monday Night Game gegen die New York Giants gefordert.

