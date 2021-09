München/Tampa Bay - "Noch zehn Jahre."

Mit dieser Ansage erstaunte Tom Brady 2012 den gesamten NFL-Kosmos. Denn bereits im Alter von 35 Jahren stellte der Superstar-Quarterback klar, dass er bis zu seinem 45. Lebensjahr in der NFL spielen will. Neun Jahre später bezweifelt keiner mehr diese Ansage, viel mehr stellt sich die Frage: Spielt Brady vielleicht sogar bis er 50 Jahre alt ist? Das Thema heizte der G.O.A.T. zuletzt nach einer Fan-Frage an, als er das Unterfangen definitiv für möglich betrachtete.

In einem Interview am Rande eines PR-Termins äußerte sich Brady etwas defensiver. "Bis 2022 spiele ich auf jeden Fall. Danach kann ich es noch nicht sagen. Vielleicht lege ich ein Jahr drauf, eventuell sogar zwei", sagte Brady dem "Wall Street Magazine Journal". "Das muss ich aber zum jeweiligen Zeitpunkt mit meiner Familie entscheiden. Sie spielen dabei wahrscheinlich die größte Rolle."

Tom Brady möchte NFL-Karriere auskosten

Die Bredouille für Brady? Solange er noch auf hohem Niveau spielen kann, fällt ihm ein Rücktritt schwer. "Ich möchte meine Karriere nicht abrupt beenden und mir im Nachhinein denken, dass ich es noch immer drauf hätte und zu früh aufgehört habe."

Bekommt der Quarterback irgendwann das Gefühl, dass er es nicht mehr drauf hätte, könnte ein Karriereende aber schneller als gedacht kommen. "Ich will nicht auf dem Platz stehen, wenn ich über meinem Zenit bin. Man soll mir mein Alter nicht ansehen. Immer wenn ich spiele, sollen die Leute glauben, ich wäre in der Blüte meiner Karriere."

Noch ist das definitiv der Fall. Brady kann mit 68 Passing Yards bei seiner Rückkehr in New England den All-Time-Passing-Yards-Rekord knacken und die Marke im Laufe seiner Karriere sogar auf über 90.000 Yards bringen. Dem G.O.A.T. ist es definitiv zuzutrauen.

