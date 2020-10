München / Tampa Bay – Es ist kein Spiel wie jedes andere, das Tom Brady am Sonntag bevorsteht. Mit den Tampa Bay Buccaneers trifft der Quarterback ausgerechnet gegen die Los Angeles Chargers (ab 19 Uhr im Livestream auf ran.de) an. Gegen jenes Team also, bei dem der sechsmalige Super-Bowl-Sieger in dieser Saison durchaus hätte landen können.

Als der Weggang von den New England Patriots sicher war, galten die Buccaneers und die Chargers als die heißesten Kandidaten. "Er war natürlich eine Überlegung wert", bestätigte Chargers-Head Coach Anthony Lynn am Donnerstag. "Schließlich war er ein Free Agent und ist einer der Besten, der dieses Spiel jemals gespielt hat. Natürlich denkt man darüber nach."

Auf den ersten Blick wäre ein Wechsel nach Los Angeles naheliegend gewesen. Brady stammt aus Kalifornien und fühlt sich im bevölkerungsreichsten Bundesstaat der USA bekanntermaßen wohl. Gemeinsam mit seiner Frau Gisele Bündchen besaß er dort sogar eine große Villa, welche er allerdings vor drei Jahren für rund 40 Millionen Dollar an Rap-Mogul Dr. Dre verkaufte.

Brady lobt Buccaneers: "Eine großartige Organisation"

Ob Brady darüber nachdenkt, dass er im vierten Saisonspiel auch auf der Gegenseite hätte stehen können?

"Nein, ich liebe die Tatsache, dass ich mich für dieses Team, für diese Trainer und für diese Mitspieler entschieden habe. Ich habe genau die richtige Entscheidung getroffen", stellt er klar und fügt hinzu. "Wir stecken hier jeden Tag sehr viel Arbeit hinein. Wir hatten schließlich nicht die Chance, uns in der Offseason oder im Trainingslager einzuspielen."

Und weiter: "Das ist einfach eine großartige Organisation. Abgesehen davon, dass das Spiel gegen die New Orleans Saints mit einer Niederlage endete, haben wir richtig tolle Spiele gemacht."

Der Quarterback agiert im Dress der Buccaneers bislang sehr solide und brachte 65,1 Prozent seiner Pässe an den Mann. Damit wirft er akkurater als in der Vorsaison, als er lediglich 60,9 Prozent seiner Pässe anbrachte.

753 Passing-Yards pro Spiel ergibt ein Durchschnitt von 251 Yards pro Partie. Sollte er diesen Schnitt beibehalten, käme er nach 16 Saisonspielen auf 4016 Yards. Das würde etwas seinem Niveau der Vorsaison (4057 Yards) entsprechen.

Lediglich sein Touchdown-Interception-Verhältnis von 6 zu 3 liegt unter den Ansprüchen. Allerdings ist ihm zugute zu halten, dass das System der Buccaneers für ihn ein komplett neues ist.

Die Gründe für Tampa Bay

Doch warum hatte Brady sich überhaupt für Tampa Bay und nicht für Los Angeles entschieden? Eine konkrete Antwort dazu gab er nicht. Möglicherweise sah er in den Buccaneers einfach mehr Potenzial, weil ihm starke Anspielstationen wie Chris Godwin oder Mike Evans zur Verfügung stehen.

Sein ehemaliger Mitspieler Sebastian Vollmer glaubt, dass auch private Gründe mit in die Entscheidung gespielt haben. "Ich glaube, dass sein ältester Sohn ein Faktor für Tampa Bay war. Der wohnt nämlich bei seiner Mutter (der Schauspielerin Bridget Moynahan, Anm.d.Red.) an der Ostküste. Wäre Tom zum Beispiel nach Los Angeles gegangen, hätte er seinen Sohn nicht so oft sehen können."

Auch die finanziellen Aspekte könnten eine Rolle gespielt haben, wie Vollmer glaubt: "Ein Vorteil an Florida ist, dass man dort etwas weniger Steuern zahlen muss."

Welche Gründe auch immer entscheidend waren: Die Chargers mussten dadurch auf der Quarterback-Position anders planen, wählten beim NFL Draft an Position 6 Justin Herbert aus und verpflichteten zudem Routinier Tyrod Taylor.

Justin Herbert war ein Brady-Fan

Herbert wird gegen Tampa Bay aufgrund des Ausfalls von Taylor wohl erneut als Starting-Quarterback agieren und freut sich darauf, gegen sein früheres Idol anzutreten. "Ich war definitiv ein großer Tom Brady-Fan", sagt Herbert. "Die Gelegenheit, ihm jetzt am Sonntag gegenüberzustehen, ist einfach cool. Ich kann von ihm eine Menge lernen. Das ist eine unglaubliche Gelegenheit."

Die Unterschiede könnten kaum größer sein: Auf der einen Seite Brady, der im Jahre 2000 gedraftet wurde und sämtliche Rekorde aufgestellt hat. Auf der anderen Seite Herbert, der mit seinen 22 Jahren fast nur halb so alt ist wie der 43-jährige Brady.

Ob die Routine am Sonntag den Unterschied ausmachen wird? Gerade weil Brady sich noch gut an seine eigenen Anfänge erinnern kann, glaubt er das eher nicht.

"Es ist lang her, dass ich in seiner Situation war", sagt er. "Aber ich weiß, dass es sich für mich damals keineswegs zu groß angefühlt hatte, in der NFL zu spielen. Ich spielte zuvor an einer Universität (Michigan, Anm.d.Red.), an der die Erwartungshaltung groß war und wir jede Woche vor 100.000 Zuschauern aufliefen. Bei Justin ist es ähnlich, denn er spielte auch bei einem großen College-Team und hatte eine große Anhängerschaft."

Gleichwohl ist es nun für beide Quarterbacks kein Spiel wie jedes andere. Für Herbert nicht, weil er auf sein früheres Idol trifft. Und für Brady nicht, weil er gegen seinen Fast-Arbeitgeber antritt.

Oliver Jensen

