München - Die Tampa Bay Buccaneers haben am Dienstag einen besonderen Termin. Wie die "Associated Press" berichtet, hat US-Präsident Joe Biden das Team des NFL-Champions für den 20. Juli ins Weiße Haus eingeladen.

Bereits viele Staatschefs vor dem 78-Jährigen hatten den siegreichen Teams in den großen US-Sportligen die Ehre erwiesen, sie feierlich in der Machtzentrale der USA zu begrüßen. Weitere Details über die Einladung waren zunächst nicht bekannt. Die Agentur bezieht sich auf inoffizielle Aussagen eines Mitarbeiters des Weißen Hauses.

Buccaneers machen es MLB-Champion LA Dodgers nach

In der Regel werden bei der Zeremonie neben Nettigkeiten auch Geschenke ausgetauscht zwischen dem mächtigsten Mann der Welt und den Titelträgern. Außerdem bleibt Zeit für ein gemeinsames Erinnerungsfoto, das schon zur Pflicht gehört

Zuletzt hatte Biden bereits die Los Angeles Dodgers als MLB-Champion begrüßt - die Kalifornier hatten die World Series gegen die Tampa Bay Rays im vergangenen Oktober mit 4:2 gewonnen.

Buccaneers gewannen ihren zweiten Super Bowl im heimischen Stadion

Die "Bucs" hatten sich ihre zweite Vince-Lombardi-Trophy in der Nacht vom 7. auf den 8. Februar im heimischen Raymond James Stadium durch ein 31:9 über Titelverteidiger Kansas City Chiefs gesichert.

In der NHL hatte sich vor wenigen Tagen mit den Lightning ein weiteres Team aus Tampa Bay behauptet. Die NBA spielt ihren neuen Meister in der noch laufenden Finalserie zwischen den Phoenix Suns und den Milwaukee Bucks aus, hier steht es vor Spiel fünf in der Nacht von Samstag auf Sonntag 2:2.

