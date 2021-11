München – Heineken wollte nicht. Warum auch immer. Chance verpasst auf ein sensationelles Wortspiel.

Heinicke trinkt Heineken. Hahaha.

Jaja, Kategorie "Dad Jokes", aber in der Werbung ist alles erlaubt. Und so ein billiger Spruch bleibt hängen, unter Sportfans sowieso.

Abgestaubt hat stattdessen Bud Light. In Rekordzeit. Leider ohne Wortspiel. Dafür mit Geld für Heinicke.

Kurz nach dem Tweet war das Ding in trockenen Tüchern. Und wem hat der Quarterback des Washington Football Team das zu verdanken?

Genau, den Tampa Bay Buccaneers.

Denn das Spiel gegen den späteren Super-Bowl-Champion hat in den Playoffs 2020 für Heinicke alles verändert, wie er jetzt vor dem erneuten Aufeinandertreffen am Sonntag (ab 19:00 Uhr im Livestream auf ran.de) verriet.

Mit dem Football schon abgeschlossen

"Ich habe das Gefühl, dass ich jede Woche besser werde und jede Woche etwas dazu lerne. Aber wie gesagt, mein Leben hat sich dramatisch verändert", sagte Heinicke. "Letztes Jahr dachte ich, ich hätte mit dem Football abgeschlossen. Seit diesem Spiel habe ich gutes Geld verdient und fühle mich einfach viel wohler im Leben. Es ist ein ganz anderes Gefühl als das, was ich letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt hatte."

Heinicke drehte in dem Spiel - dem zweiten (!) in seiner Karriere als Starter - überraschend auf, lieferte sich mit Legende Tom Brady einen Schlagabtausch, warf für 306 Yards und einen Touchdown, während er bei der 23:31-Niederlage für einen weiteren Touchdown lief. Der gegnerische Trainer ist noch heute beeindruckt. "Er kann spielen. Er kann laufen", sagte Bucs-Coach Bruce Arians. "Er hat in diesem Playoff-Spiel einige großartige Bälle geworfen. Ich denke, dass dieses Team sehr, sehr hart für ihn spielt. Ich mag die Art, wie er spielt."

Gespielt hat Heinicke allerdings lange nicht, er war etwas zwischen typischem Backup und glücklosem Wandervogel. 2015 unterzeichnete er als Undrafted Free Agent einen Vertrag bei den Minnesota Vikings, feierte sein NFL-Debüt aber erst 2017 bei den Houston Texans.

Bei den Carolina Panthers absolvierte er 2018 seine erste Partie als Starter, wurde aber im August 2019 entlassen. Auch in der XFL fand er bei den St. Louis BattleHawks 2020 sein Glück nicht. Er verlor das Duell um die Starterposition, und im April löste sich die Liga auf.

Die Konsequenz: Er ging zurück an die Old Dominion University, um seinen Abschluss in Maschinenbau zu beenden.

Anruf aus Washington

Bis zum Anruf des Washington Football Team. Er kehrte deshalb am 8. Dezember in die NFL zurück, in den Practice Squad. Zweite Reihe. Mehr als ein Jahr nach seinem letzten Spiel.

Und dann ging alles sehr schnell. In Woche 16 sprang er für den ausgebooteten Dwayne Haskins ein, in den Playoffs dann, weil Alex Smith erneut ausfiel.

Um dann gegen die Buccaneers zu zaubern. Es war eine dieser unglaublichen Postseason-Geschichten, ein kleines Wintermärchen. Für Heinicke war es mit 27 Jahren die zweite Karriere-Chance.

Die er zunächst mit beiden Händen ergriff, denn er wurde mit einem Zweijahres-Vertrag belohnt. Doch die Magie aus dem Bucs-Spiel ist ein Stück weit verblasst. Den Starter-Job hat er aktuell inne, weil sich Routinier Ryan Fitzpatrick im ersten Saisonspiel verletzt hatte und noch nicht wieder fit ist.

Heinicke wohl nicht die Antwort

Von den sieben Spielen mit Heinicke als Starter verlor Washington fünf, er warf bislang für 1.928 Yards, elf Touchdowns und neun Interceptions. Sein Rating liegt bei 84,3. Die 2:6-Bilanz des WFT liegt nicht nur an Heinicke.

Doch wie es im Moment aussieht, ist er in Washington nicht die Antwort auf die seit einiger Zeit verzweifelt gestellte Frage nach dem Franchise Quarterback. Vielleicht sind die Bucs noch einmal ein Karriere-Booster.

So oder so: Heinicke genießt die zweite Chance. Sogar ganz ohne Heineken.

Andreas Reiners

