Kansas City Chiefs at Tennessee Titans 3:27

Die Krise der Kansas City Chiefs hat sich zugespitzt. Das 3:27 gegen die Tennessee Titans war bereits die vierte Niederlage im siebten Spiel. Quarterback Patrick Mahomes erlebte ein desolates Spiel. Er brachte lediglich 20 seiner 35 Pässe für 206 Yards an den Mann, konnte seine Offense zu keinem einzigen Touchdown führen und fabrizierte zwei Ballverluste.

Die Titans vollendeten ihren ersten Drive mit einem Trickspielzug: Running Back Derrick Henry warf infolge eines Direct Snaps einen Touchdown-Pass auf MyCole Pruitt. Auch der zweite Angriffszug war erfolgreich. Diesmal bediente Quarterback Ryan Tannehill den Wide Receiver A.J. Brown in der Endzone.

Beeindruckend: Die ersten zehn Passversuche von Tannehill waren alle erfolgreich. Schlussendlich kamen 21 seiner 27 Pässe für 270 Yards, einen Touchdown und eine Interception an.

Patrick Mahomes, der Spielmacher der Chiefs, fand hingegen nie richtig in die Partie und warf bei einem Rückstand von 0:17 eine Interception. Die Folge: Tannehill lief zum Touchdown.

Damit nicht genug: Mahomes leistete sich im folgenden Drive auch noch einen Fumble. Diesmal nutzten die Titans die gute Ausgangssituation zum Field Goal, sodass es mit einem 27:0 in die Pause ging. In der zweiten Hälfte bekamen die Chiefs lediglich ein Field Goal zustande.

Die Titans stehen nach diesem überraschend deutlichen Triumph bei fünf Siegen und zwei Niederlagen.

Carolina Panthers at New York Giants 3:25

Der Absturz der Carolina Panthers setzt sich fort. Das 3:25 bei den New York Giants war bereits die vierte Niederlage in Folge, nachdem die Mannschaft zunächst mit drei Siegen spektakulär in die Saison gestartet war.

Nachdem die Giants im ersten Quarter bis an die gegnerischen 1-Yard-Linie gelangten und dennoch keinen Touchdown zustande bekamen, sorgte die Defense bei einem Safety für die erste Punkte von New York. Dieser resultierte aus einem Fehler von Panthers-Quarterback Sam Darnold, der in der eigenen Endzone eine Intentional Grounding beging.

Den folgenden Drive nutzte New York zum Field Goal, sodass sie mit 5:3 in Führung gingen. Dies war auch der Halftime-Stand.

In der zweiten Hälfe des Spiels blieb die Offense der Panthers weiterhin harmlos. Nach lediglich 111 Passing-Yards wurde Darnold aus dem Spiel genommen und durch Backup P.J. Walker ersetzt. Eine Verbesserung brachte das allerdings nicht. Im Gegenteil: Walker brachte nur drei seiner 14 Pässe ans Ziel.

Daniel Jones, der Quarterback der Giants, kam auf 203 Passing-Yards und einen Touchdown-Pass. In der Defense überragte Azeez Ojulari mit 2,5 Sacks. Die Giants stehen nach dem Heimsieg bei zwei Siegen und fünf Niederlagen.

New York Jets at New England Patriots 13:54

Die New England Patriots waren im Division-Duell mit den New York Jets klar überlegen. Die Patriots benötigten nicht einmal sieben Minuten, um bereits mit 14:0 in Führung zu gehen. Der erste Touchdown resultierte aus einem Trickspielzug, bei dem Wide Receiver Kendrick Bourne einen Touchdown-Pass warf.

Bei den Jets musste Quarterback Zach Wilson im zweiten Viertel wegen einer Knieverletzung vom Spielfeld gehen. Backup Mike White warf mit seinem ersten Passversuch direkt einen Touchdown, leistete sich im weiteren Spielverlauf aber auch zwei Interceptions. Das Spiel war bereits zur Halftime bei einem Zwischenstand von 31:7 für die Patriots nahezu entschieden.

Patriots-Quarterback Mac Jones verbuchte 307 Passing-Yards und zwei Touchdown-Pässe. Der deutsche Fullback Jakob Johnson war nicht nur durch seine Blocks effektiv, sondern auch durch zwei gefangene Pässe mit einem Raumgewinn für 32 Yards.

Die Patriots stehen bei einer 3:4-Bilanz, während die Jets nur eines ihrer bisherigen sechs Spiele gewinnen konnten.

Atlanta Falcons at Miami Dolphins 30:28

Die Atlanta Falcons gewannen in einem völlig verrückten Spiel durch einen erfolgreichen Field Goal von Younghoe Koo. Die Matchwinner waren allerdings Quarterback Matt Ryan (336 YDS, 2 TD, 1 INT) und Tight End Kyle Pitts (163 Yards). Dolphins-Spielmacher Tagovailoa hatte mit 291 Passing-Yards, vier Touchdown-Pässen und zwei Interceptions Höhen und Tiefen.

Die Dolphins erwischten einen guten Start, weil der erste Drive direkt mit einem Touchdown-Pass von Tagovailoa auf Isaiah Ford endete. Danach allerdings gaben sie die Partie zunächst aus der Hand und lagen zu Beginn des dritten Viertels bereits mit 7:20 zurück.

Zwar kam Miami auf 14:20 wieder heran. Dann allerdings wurde es kurios: Nachdem Xavien Howard für Miami eine Interceptions fing, warf Tagovailoa direkt im folgenden Spielzug ebenfalls eine Interception. Die Falcons nutzten die gute Feldposition zum Touchdown – 27:14 für Atlanta.

Wer nun aber dachte, dies wäre die Vorentscheidung, sah sich getäuscht. Mitte des vierten Spielabschnitts verkürzten die Dolphins den Rückstand auf 21:27. Gut zwei Minuten vor Spielende ging Miami durch einen Touchdown-Pass von Tagovailoa auf Mack Hollins sogar mit einem Punkt in Führung.

Jedoch blieb der Offense aus Atlanta genügend Zeit, um die Partie mit dem Field Goal im letzten Spielzug erneut zu drehen. Die Falcons stehen bei einer 3:3-Bilanz, die Dolphins bei desolaten 1:6.

Cincinnati Bengals at Baltimore Ravens 41:17

Die Cincinnati Bengals ließen sich von den Baltimore Ravens nicht stoppen und feierten den fünften Sieg im siebten Spiel.

Quarterback Joe Burrow lieferte ein überragendes Spiel ab. Seine Bilanz: 416 Passing-Yards und drei Touchdown-Pässe bei lediglich einer Interception. Sein ehemaliger College-Kamerad Ja'Marr Chase war erneut seine liebste Anspielstation. Der Wide Receiver fing Pässe für 201 Yards und einen Touchdown. Der auffälligste Spieler der Defense war Sam Hubbard mit 2,5 Sacks.

Lamar Jackson, der Spielmacher der Ravens, verbuchte 257 Passing-Yards, einen Touchdown-Pass und 87 erlaufene Yards. Durch die Niederlage endete für Baltimore eine Siegesserie über fünf Spiele.

