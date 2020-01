München - Es gibt Momente in einer Karriere, da weiß man, dass man auf einem guten Weg ist, einen Lauf hat. Dass gute Leistungen nicht nur ein One-Hit-Wonder sind. Nicht nur eine Momentaufnahme.

Wenn Bill Belichick zu einer Lobeshymne ansetzt, ist so ein Moment gekommen.

"Als Läufer kann er wirklich alles", sagte der Trainer der New England Patriots vor dem Playoff-Auftakt in der Wild Card Runde gegen die Tennessee Titans (in der Nacht zu Sonntag ab 0.15 Uhr live auf ProSieben und ran.de).

Das Lob, klar, gilt Running Back Derrick Henry, dem Gesicht der Titans-Offense. Dem Durchstarter der Saison. Das Lob fällt natürlich nicht vom Himmel, der Heisman-Gewinner von 2015 ist längst kein Geheimtipp mehr.

Damals führte er die Alabama Crimson Tide mit 2219 Yards und 28 Touchdowns zum Titel, er wurde im Draft 2016 aber erst in Runde zwei an 45. Stelle ausgewählt, als zweiter Running Back hinter Christian McCaffrey. Der hat es übrigens bis heute nicht verwunden, dass er bei der Wahl zur Heisman Trophy 2015 nur Zweiter wurde.

Körperliches Phänomen

Wenngleich er von Henrys Erfolg alles andere als überrascht ist. "Er ist ein körperliches Phänomen, er läuft gut mit dem Ball. Ein guter Kerl, ein harter Arbeiter. Es macht Spaß zu sehen, wie er Erfolg hat", sagte der Running Back der Carolina Panthers.

Nach zwei Saisons im Schatten von DeMarco Murray nahm Henrys NFL-Karriere an Fahrt auf. Er ist selbst sein größter Kritiker, treibt sich immer wieder an, bis es so läuft, wie er es für richtig hält.

Er machte zuletzt ziemlich viel richtig, ist inzwischen Herzstück der Offense, der Pulsschlag.

Bereits 2018 gelangen ihm 1059 Yards und 12 Touchdowns - 238 Yards und vier Touchdowns - darunter einer über 99 Yards - allerdings in einem Spiel. Während die Leistung gegen die Jaguars beim damaligen 30:9-Erfolg einfach überragend war, erblasste dadurch die Gesamtleistung über die restlichen 15 Spiele.

2019 legte er eine Schippe drauf: 1540 Yards und der Rushing-Titel der Liga sprechen für sich, 16 Touchdowns ebenso. In 11 der 16 Spiele lief er in die Endzone, allein in den letzten 7 Spielen überragende 11 Mal.

Auf 20 Carries kommt er pro Spiel und 5,1 Yards pro Lauf. Er hat den Sprung geschafft von einem guten Läufer zu einem Top-Running-Back. Vom oberen Mittelfeld in die Spitzengruppe.

"Er hat einen guten Blick. Für seine Größe sieht er die Dinge gut. Er hat gute Schnelligkeit. Er findet schnell in den Raum und ist schwer zu fassen, aber er ist auch sehr stark und kraftvoll", so Belchick.

Groß und trotzdem pfeilschnell

Henry wirft satte 1,91 Meter in die Zweikämpfe mit den Gegnern, ist dabei aber nicht unbeweglich, sondern pfeilschnell. Hat er einen Schritt Vorsprung, ist er weg. Bei seinem 74-Yards-Touchdown gegen die Jaguars erreichte er zum Beispiel über 33 km/h.

"Er kann Zweikämpfe aufbrechen und hat die Geschwindigkeit, lange Läufe zu machen. Er hat einen guten Arm, er hat eine gute Kraft im Unterkörper, er ist schwer zu tacklen. Aber er hat eine hervorragende Schnelligkeit, Weitsicht und Schnelligkeit für seine Größe. Der beste Running Back, den wir in dieser Saison gesehen haben", so Belichick weiter.

Ein verbaler Ritterschlag.

Und der nächste wartet, denn wie stark und vielseitig Henry tatsächlich ist, kann beziehungsweise muss er gegen die Patriots-Defensive beweisen.

Belichicks Problem: Jemanden wie Henry bekommt man im Training aufgrund seiner Vielseitigkeit nur schwer simuliert.

Doch Belichick kann sich auf seine Verteidigung verlassen, Garant für den Playoff-Einzug. New England ist stark gegen den Lauf, landete mit 95,5 zugelassenen Yards pro Spiel auf Platz sieben, 4,2 Yards im Schnitt durften die gegnerischen Ballträger laufen, kamen aber nur sieben Mal in die Endzone.

Die Top-Running-Backs, die es 2019 versuchten: Joe Mixon (Bengals/136 Yards), Nick Chubb (Browns/131 Yards), Mark Ingram (Ravens/115 Yards), Ezekiel Elliott (Cowboys/86 Yards) und Carlos Hyde (Texans/17 Yards).

Einen Touchdown schaffte keiner von ihnen.

Henry weiß nicht nur deshalb, wie viel von ihm abhängen wird. "Man muss mit dem Ball laufen, um zum Super Bowl zu gelangen, und ich denke, dass das effektive Laufen des Balls ein wichtiger Schlüssel für Siege in den Playoffs ist", sagte Henry.

Vertrag läuft aus

Und für seine Zukunft. Denn seine beste Saison kommt zum richtigen Zeitpunkt: Sein Rookie-Vertrag läuft aus, Gespräche mit den Titans soll es noch keine gegeben haben, er wäre dann Free Agent. Mit der Empfehlung als bester Running Back 2019. Als einer, der im besten Alter ist, schließlich wird er am Tag des Spiels 26 Jahre alt. Und hat einen großen Fan, den Trainer des kommenden Gegners und Titelverteidigers.

Es gibt Momente in einer Karriere, da weiß man einfach, dass man auf einen Lauf hat.

Andreas Reiners

