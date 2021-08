München/Tennessee - Das Coronavirus macht auch vor der NFL nicht halt.

Wie Mike Vrabel, Head Coach der Tennessee Titans, dem "NFL Network" am Sonntag mitteilte, wurde der 46-Jährige positiv getestet, nachdem er eine trockene Kehle verspürte.

Titans-HC Mike Vrabel in Quarantäne

Derzeit befindet sich der Übungsleiter in Quarantäne. Laut dem Covid-19-Protokoll der NFL muss er als vollständige geimpfte Person zwei negative Testergebnisse mit einem Abstand von 24 Stunden vorweisen, um die Isolation verlassen zu dürfen.

Falls dies nicht der Fall ist, erwartet den Titans-HC eine zehntägige Quarantäne.

Eine gute Nachricht konnte Vrabel den Medien am Sonntag allerdings mitteilen. "Ich denke nicht, dass noch eine weitere Person, die am Morgen getestet wurde, positiv ist", so der langjährige NFL-Linebacker.

