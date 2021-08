München - Es gibt Quarterbacks, die kommen in der öffentlichen Wahrnehmung schlecht weg. Und auch in der Bewertung durch Experten und Medien.

Ryan Tannehill ist so ein Fall. Und das, obwohl er statistisch gesehen zu den besten Spielmachern der NFL gehört.

Sein Passer Rating? Ist das höchste ligaweit, seit er 2019 zu den Tennessee Titans gegangen ist. In Yards pro Versuch ist er ebenfalls führend in der NFL. Ihm gelangen in den beiden Spielzeiten zusammen 55 Touchdowns bei nur 13 Interceptions.

Ryan Tannehill: Der Mann, der Derrick Henry den Ball in die Hände drückt

Wenn es um die Quarterback-Garde der NFL geht, wird allerdings vor allem über die Superstars Patrick Mahomes, Aaron Rodgers oder Russell Wilson gesprochen. Tannehill wird eher selten genannt, wenn es um die Ausnahme-Quarterbacks geht.

Für viele ist er der Quarterback, der Running-Back-Superstar Derrick Henry den Ball in die Hände drückt. Man muss dazu sagen: Medien, die nah an den Titans dran sind, sehen den Signal Caller und seine Rolle durchaus differenzierter.

"ESPN"-Moderator Mike Greenberg sang zuletzt eines der seltenen Loblieder und ließ Zahlen sprechen. "Seit er ihr Starter ist, ist Tennessees Offense die Nummer eins bei Yards pro Spiel, die Nummer eins bei Yards pro Spielzug, die Nummer eins in der Redzone, die Nummer drei beim Scoring, die Nummer drei bei der Gesamteffizienz und die Drei beim Third Down", listete Greenberg auf.

Für Titans-Receiver A.J. Brown ist es daher ein Unding, dass sein Quarterback zu einem Großteil so übergangen wird.

Er geht davon aus, dass Tannehill die Top-Offense um Brown, Henry und Neuzugang Julio Jones an die Spitze führen kann.

A.J. Brown: "Das ist Unsinn"

"Das glaube ich auf jeden Fall", sagte Brown im NFL Network. "Er ist nicht im 'Top-10-Talk' oder in was auch immer für einem Gerede, und für mich ist das Unsinn. In vielen Spielen haben wir uns in den letzten zwei Minuten zurückgekämpft, Derrick (Henry) bekommt nicht in jedem Spiel den Ball. Jemand muss uns den Ball zuwerfen, und er ist sehr treffsicher", sagte Brown: "Jeder, der das verschläft, liegt daneben."

Tannehill sieht die Tatsache, dass er ein gutes Stück unter dem Bewertungsradar fliegt, aber offenbar locker. "Er kümmert sich nicht wirklich um dieses Zeug und wir auch nicht, also denke ich, dass es für seinen Kopf keine Rolle spielt", so Brown.

