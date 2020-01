München – Es war der 13. Oktober 2019, da waren Tennessee Titans in einer Sackgasse. Am Ende. Ein unbedeutendes Team der Saison 2019. Eine Randnotiz. Am Boden, tot, wenn man es martialisch ausdrücken will.

Aber es passt im übertragenen Sinne durchaus. 0:16 bei den Denver Broncos, Quarterback Marcus Mariota mal wieder indiskutabel und auf die Bank verbannt, dazu eine 2-4-Bilanz nach dem sechsten Spieltag: Die Titans waren alles, nur kein Playoff-Kandidat.

Kaum noch Hoffnung

Sie waren nicht einmal einer, der einen schwachen Start erwischt hatte, bei dem man nur darauf wartete, dass es endlich läuft. Wo es noch Hoffnung gab. Nein, das Ding war im Grunde durch, die Saison bei noch kommenden Gegnern wie den Kansas City Chiefs, den Houston Texans (zwei Mal) und den New Orleans Saints gelaufen.

Mittelmaß. Mal wieder. Wie immer.

Die Titans schafften es 1999 in den Super Bowl, wo sie gegen die Rams verloren. Davor und danach ging es hin und wieder mal in die Playoffs. Ja, die Titans sind immer da, gehören seit 1960 dazu, zunächst als Houston Oilers, dann als Tennessee Oilers, seit 1999 als Titans.

Ja, sie sind schon lange dabei, mittendrin waren sie aber nur selten. Eine graue Maus.

Doch es gibt Teams, die nutzen solche Konstellationen. Irgendwie. Und bekommen die Kurve.

Denn mit dem Rücken zur Wand - das sind so Situationen, in denen etwas passieren kann, die Dynamik in einer NFL-Kabine ist nicht zu unterschätzen.

Hat man die richtigen Charaktere zusammen, stimmt die Mentalität, kann man als Mannschaft an so etwas wachsen. Totgesagte leben länger, heißt es ja. Setzt sich das Team mit den Problemen konstruktiv auseinander, kann der Tiefpunkt ein Wendepunkt sein. Ein Neustart. Ein Startschuss.

Nicht die eine Erklärung

Kräfte werden dann freigesetzt, eines kommt zum anderen und greift ineinander. Es gibt dann nicht die eine Sache, die eine Erklärung dafür, dass die Titans aus einem 2-4 ein 9-7 machten, die Playoffs erreichten und da in der Wildcard Round mal eben Foxborough eroberten und die New England Patriots ausschalteten.

Ja klar, natürlich ist Mariota-Ersatz Ryan Tannehill mit ein entscheidender Faktor für die Wende. Running Back Derrick Henry mit seiner Mega-Saison auch, er startete dank Tannehill erst so richtig durch, ebenso wie Rookie-Receiver A.J. Brown. Hinzu kommt die starke Offensive Line. Und klar: Head Coach Mike Vrabel traf viele richtige Entscheidungen, angefangen mit dem Wechsel auf der Quarterback-Position.

Doch zu dem Kraftakt gehört mehr. Teamgeist ist dabei ein recht abgenutztes, aber immer noch treffendes Zauberwort.

Der kehrte in Week 7 mit dem Sieg gegen die Los Angeles Chargers plötzlich zurück, zusammen mit Tannehill und dem Erfolg. Es herrschte eine andere Aura, verriet Wide Receiver Corey Davis. Vertrauen. Zuversicht.

Den Titans spielte es in die Karten, dass die Kabinenkultur sowieso keine hysterische ist, sowohl bei Niederlagen, als auch bei Siegen. Das Team bleibt so auf Kurs, auch wenn drumherum alles drunter und drüber geht, wobei der Druck in Nashville generell auszuhalten ist. Es gab trotzdem keine Vorwürfe, gegenseitige Anschuldigungen, sondern Einsicht und Handeln. Harte Arbeit, auch wenn das unspektakulär klingt.

Die Welt geht nicht unter

"Die Botschaft war simpel: 'Die Welt geht nicht unter'", sagte Safety Kevin Byard, der eine starke Saison spielt. "Wir haben einige gute Dinge gemacht, aber es gab auch einige schlechte Sachen. Wir wussten, dass wir diese Dinge korrigieren mussten. Wir sind irgendwie in einen Lauf gekommen. Es war ein harter Weg, um diesen Punkt zu erreichen."

Cornerback Logan Ryan, der ebenfalls zu den Stützen und Garanten für die Wende gehört: "Ich war in einigen besonderen Teams und ich glaube, diese Gruppe ist eine spezielle Gruppe. Man geht nicht von 2-4 in die Playoffs, ohne daran zu glauben."

"Wir hatten immer diese Mentalität, mit der wir, egal was passiert, immer weiter kämpfen werden", sagte Receiver Tajae Sharpe. "Wir werden niemals aufhören. Wir haben immer die Unterstützung durch die anderen, egal was passiert."

Mit den Siegen kommt der Glaube

Und dann verselbständigen sich eben die Dinge, in diesem Fall zum Positiven. Das Selbstvertrauen kehrt zurück, die Siege kommen, der Glaube, der bekanntlich Berge versetzen kann. Das Team, das ohne Superstars auskommt, ist in Nashville der Star. Und es trägt den Klub in die Divisional Round, wo es in der Nacht zu Sonntag (ab 1.50 Uhr live auf ProSieben und ran.de) nach Baltimore zu den Ravens geht.

"Dieses Team wurde bereits abgeschrieben", sagte Ryan. "Jetzt schlagen wir die Patriots in Foxborough. Glaube und harte Arbeit können viel bewirken. Dies ist ein hartnäckiges Team, aber wir wissen, dass unsere Arbeit nicht erledigt ist."

Aus der Sackgasse sind sie längst raus, auch die Kurve haben sie bekommen. Jetzt geht es auf die Zielgerade.

Andreas Reiners

